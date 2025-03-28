美國「捉第三者專家」分享　5大最易出軌職業　健身教練先排第2？

近日，來自洛杉磯的「抓第三者專家」Madeline Smith，揭示了出軌者最容易從事的職業。



Madeline專門幫助那些懷疑伴侶不忠的女性蒐集證據，三年來已完成超過5000次忠誠度測試，並抓住了數百名出軌者。

這位32歲的專家收費最低65美元（摺合約505港元），利用社交媒體與目標人物互動並截圖保存證據，提供給客戶參考。

捉第三者專家揭秘出軌職業、最忠誠職業排行榜，了解不忠背後的心理因素（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「捉第三者專家」揭出軌職業、原因分析（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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最容易出軌的職業

Madeline透露，服務類職業出軌率最高，尤其是警察。她表示已抓到超過100名警察，而這一發現與婚外情網站Illicit Encounters的調查結果一致。

出軌職業排行榜

1. 警察

2. 健身教練

3. 商務人士和銷售人員

4. 律師

5. 醫生



Madeline解釋道，警察等職業往往工作不規律且有較多機會接觸不同的人，增加了出軌可能性。而健身教練和頻繁健身的男性也榜上有名，因為他們喜歡展示自己的身體和成就，這種行為容易吸引他人目光。

最忠誠的職業

相比之下，以下職業被認為是最忠誠的。

最忠誠職業排行榜

1. 木匠

2. 科學家

3. 停車場管理員



Madeline表示，這些職業通常工作穩定，環境簡單，機會較少，更注重家庭和生活的平衡。

出軌原因分析

Madeline總結了出軌背後的主要原因包括：

1. 情感成熟度不足

一些人無法正視自己的情緒需求，在外尋求滿足。

2. 機會因素

不規律工作時間或頻繁出差使得出軌更容易發生。

3. 分離的生活

一些人將家庭生活與個人生活完全分隔，從而合理化不忠行為。

她補充道，

「出軌讓某些人覺得自己不可戰勝。他們過度分隔自己的生活，甚至相信不會被發現。」



「抓小三」的工作方法

Madeline的業務靈感源自電視節目《Cheaters》。她使用多個社交媒體賬號與目標接觸，並通過了解目標的興趣和弱點設置「誘餌」。工作流程包括：客戶提交匿名錶單，描述情況並選擇調查程度。Madeline與目標互動，記錄對話內容並提交證據給客戶。

大約80%的客戶都有強烈直覺，但她們希望通過我確認自己的懷疑。 Madeline Smith

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經典案例分享

Madeline透露她曾幫助一位妻子收集丈夫在酒店和網絡攝像頭服務上的花費記錄，從而在離婚訴訟中佔據主動。對於一些危險的目標，Madeline則會建議客戶尋求法律援助而不是繼續調查。

Madeline強調，

「我最喜歡的是，當目標男性拒絕誘惑並直接屏蔽我時。這些男人會說，我有妻子／女朋友／未婚妻，她不會喜歡這個，然後直接封鎖我。這是最好的結果。」



Madeline的工作揭示了出軌行為背後複雜的心理因素，同時也提醒了人們對關係中的信任與忠誠的思考。

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】