想知道你和他易因甚麼原因分手嗎？7條問題幫你找出二人愛情難關

有人說千萬不要去考驗愛情，因為愛情是經不住考驗的，經得起考驗的愛情真的是鳳毛麟角。



很多東西都會影響到兩個人的愛情到底能不能走到最後，經得住考驗的愛情才是你能獲得幸福的。想知道你的愛情最經不起哪一種考驗嗎？快來測一測吧！

7步找出你愛情中的脆弱點，哪些考驗讓你的愛情不攻自破？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測你的愛情最經不起甚麼考驗（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 你是不是一個性格獨立的人？

是→2

不是→3



2. 你有沒有自己的投資渠道？

有→3

沒有→4



3. 你是不是一個喜歡冷戰的人？

是→4

不是→5



4. 你能不能給你的戀人充分的信任？

能→5

不能→6



5. 你能不能接受異地戀？

能→6

不能→A



6. 你是不是一個特別沒有安全感的人？

是→B

不是→7



7. 你會不會介意戀人異性緣比較好？

會→C

不會→D



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答案解析

A. 你的愛情最經不起異地的考驗

大家都知道異地戀是非常不容易的，只要你熬過了異地戀你的愛情一定是適合你的。但是現在你的愛情就是正在經受異地的考驗，你是一個需要你的另一半能時刻陪在你身邊的人，異地戀並不能給你足夠的安全感，時間一長你的異地戀是遲早會走向分叉路口的。

B. 你的愛情最經不起金錢的考驗

在你看來想要愛情走的長久是需要麪包的支撐的，沒有面包的愛情是不會長遠的。美好的愛情需要麪包作為物質支撐，你不喜歡兩個人在一起後還要互相算計的過日子，在沒有金錢的情況下你寧願不要愛情。你需要對方跟你的收入差不多或者比你更好，這樣的相處你才會感覺到安全感。

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C. 你的愛情經不起第三者的考驗

在愛情裏你就是一個偵探家，你會根據一些細微的東西就能察覺出很多不對勁的情況，所以如果對方經得起你的查詢你就會百分百相信你的另一半。一旦確實有第三者的介入，你往往不知道要如何處理才是最好的，但是及時止損就對了。

D. 你的愛情經不起對方父母的考驗

你的另一半是家庭觀念非常重的人，同時你的另一半又是非常孝順父母聽他們話的人，所以如果對方的父母不同意你們在一起不喜歡你的話，你的另一半不會說跟你一起努力爭取得到長輩的祝福，而是會選擇跟你分手，所以你的愛情經不住長輩的大考驗。

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