感情疲憊也須大掃除　破解6大分唔到手心理障礙　放手先可再出發

許多人平常會進行居家大掃除，將累積的雜物清理乾淨。但你是否曾想過，感情也需要一場大掃除？



在不適合的關係裡徘徊，不僅會耗盡你的精力，還可能阻礙你遇見真正值得的人！如果你發現自己無法走出一段早已疲憊不堪的關係，或許是因為以下這6大心理障礙正在拖累你。讓我們一起破解這些心結，學會適時放手，迎接更好的自己。

愛情中分不開6大心理迷思，教你克服情感障礙，開啟全新人生篇章（點擊放大瀏覽）▼▼▼

破解6個令你無法分手的心理障礙（IG@kbsdrama；01製圖）

+ 9

1. 害怕寂寞

寂寞的確是一種令人不安的情緒，但別因此將自己困在一段無法給予幸福的關係中。有時，單身是自我修復與探索的契機，讓你更了解自己的需求與價值，與其勉強和不適合的人相伴，不如學會享受獨處，為自己的內心找到真正的平靜。

2. 過度在意對方的感受

很多人害怕分手後被貼上「冷酷無情」的標籤，尤其是當對方對這段關係仍抱有期待。然而，拖延只會讓雙方都陷入更深的痛苦，這時候必須誠實面對自己的感受，並用溫和但堅定的方式表達你的想法，才是對彼此負責的行為。

3. 捨不得放棄

有些時候因為投入了大量的時間、金錢或情感，覺得放手就像浪費了這些付出。然而，繼續投入到一段沒有未來的關係，只會讓你損失更多。記住，真正的價值在於心靈上的平和與成長，而不是因為物質上的關係勉強維繫表面的和諧。

4. 依賴現狀

人類對於熟悉的環境會自然產生依賴感，即便這環境並不理想。你可能害怕分手後的生活會失去方向，但成長正是來自於突破舒適圈的勇氣。嘗試擁抱改變，為自己創造新的生活模式，才是走向幸福的第一步。

同場加映：現代獨立女性3個擇偶條件 愛情應是1+1大於2 切勿消耗過多情緒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

5. 沈溺於過去

是否經常回憶起你們曾經的甜蜜時光，並以此說服自己這段關係仍值得挽回？但事實是，如果當下的關係讓你感到痛苦，那些美好的回憶無法改變現實。勇敢地接受現狀，放下不切實際的幻想，尋找心裡真正的出口。

6. 害怕「遇不到更好的人」

這種心理障礙常常源於對自我價值的懷疑。你可能覺得分手後，自己將永遠無法遇見更好的人。然而，只有當你放手不適合的人，才能給真正合適的關係留出空間，相信自己的價值，並對未來抱持信心，人生會給你更多驚喜。

同場加映：你不需要完美才配得到愛 7招教你處理不配得感 走出不自信怪圈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

放手，才是給自己最好的禮物

分開並非失敗，而是一次自我重生的機會。一段健康的關係應該帶給你力量與快樂，而非壓力與折磨。如果你在以上6點中找到了共鳴，也許是時候對這段感情進行一場「大掃除」。告別舊的羈絆，從放手開始，給自己一個重新出發的機會吧！

延伸閱讀：

分手失戀想復合！挽回戀情的6個技巧：絕不主動聯繫、徹底與之斷聯，做到「這點」復合機率高

給交往多年情侶的 3 個「維繫感情」建議：保留時間給彼此以外，適時獨處也很重要！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】