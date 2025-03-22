愈獨立愈招惹媽寶男？女網友發文惹共鳴：有錢獨立會吸引冇用窮男

撰文：聯合新聞網
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獨立的女生反而找不到好對象？

一名女網友在台灣Dcard感嘆，自己還不太能獨當一面時遇到的對象都屬於會照顧人的類型，如今在社會歷練多年，反而都是找到巨嬰或自私鬼，忍不住哀號問，

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獨立的女生有辦法吸引到正常人嗎？

原PO表示以前不算獨立的女生，那時吸引的對象都溫柔體貼，現在出社會好幾年，已經習慣自己搞定一切，也可以自己出國或處理大小事，獲得很多的肯定，但會來追自己的對象都是想要被照顧的「巨嬰」，或是覺得女生可以自己照顧好自己，因此不顧及女生心情、不想花時間在女生身上的自私鬼。

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貼文曝光後引起不少過來人共鳴，

「真的，本身獨立，真的容易吸引到媽寶男或自私鬼」
「真的，覺得自己還大男孩的，真會受不了」
「什麼事情都習慣自己處理之後，遇到的男生都是一副想當我兒子的樣子」
「獨立有錢還會互相的女生通常都吸引到沒用窮男，尤其是年紀小的，因為他們不想花錢還想被照顧」
「越是自己扛下對方的爛反而還變本加厲，還好已經要放生了」

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也有網友分享例外，表示自己非常獨立、經濟能力也很好，先生欣賞她的獨立，同時照顧得無微不至，即使知道她生活技能點滿，連燈泡都不讓她換，組裝家具都是先生包辦，所以現在她也都安心讓先生來照顧。還有網友鼓勵原PO，

「會有那麼一個人，欣賞妳的獨立自主同時也把妳當成小寶貝，祝福妳能遇到」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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