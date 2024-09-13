心測｜單身一直想脫單但不知問題在哪？測影響你談戀愛的真正原因

每個人都會想有一段甜甜的愛情，找到自己喜歡的人相伴餘生。有時候你各方面條件都不錯，但是桃花運卻遲遲不來，不經讓人思考自己為什麼會一直單身。



你想知道導致你單身的罪魁禍首是什麼嗎？快來測一測吧！

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測一測導致你一直單身的罪魁禍首是甚麼（《東京白日夢女》劇照；01製圖）

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1. 你在工作上會不會推卸責任？

會→2

不會→3



2. 你有沒有比較多的投資渠道？

有→3

沒有→4



3. 你會不會從小到大都被誇長得好看？

會→4

不會→5



4. 你會不會缺乏安全感？

會→5

不會→6



5. 你能不能接受他跟異性相處？

能→A

不能→6



6. 你能不能接受異地戀？

能→7

不能→B



7. 你是不是一個能說會道的人？

是→C

不是→D



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答案解析：

A. 導致你單身的罪魁禍首是你的一部分性格

你是一個直率爽朗的人，但是這種性格中又帶了一點強勢霸道。你比較有掌控欲，這種性格也體現在生活和工作上，大家都是成年人每個人都會有自己的隱私，都不想被別人掌控自己的生活，所以他們是被你的性格嚇跑的。

B. 導致你單身的罪魁禍首是你不能接受異地戀

你是一個心思細膩敏感的人，你需要你的另一半在你身邊陪着你，能時時見到，而不是異地戀。剛開始異地的時候可能你還能接受，但是時間長了你也累了倦了，兩個人漸行漸遠。

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C. 導致你單身的罪魁禍首是你的眼光太高

你是一個有顏值有才華的人，自然你想要的另一半也是要非常優秀的。你渴望的是偶像劇式的愛情，但是那畢竟是編劇來的，總歸要回歸現實生活的，你對另一半的幻想太完美，很少人能符合你的條件，自然你就一直單身了。

D. 導致你單身的罪魁禍首是你的不自信

你是一個比較害羞內斂的人，你不善於表達自己的想法，所以你的優點都被隱藏住了，別人也不能知道你的閃光點。你的性格導致了你是一個遇到喜歡的人也不敢主動出擊去追求白白錯失了一個機會，別人不了解你自然就不會想跟你有進一步的發展。

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