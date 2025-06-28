結婚後會是童話還是鬼故事？測你八字上最易遇上哪一類婚姻難題

你以為結婚只是兩個人的事？其實，是兩種性格、價值觀、生活習慣的大融合。



有些地雷，戀愛時甜蜜包容，婚後卻天天踩爆！沒有好好磨合，你以為的童話就會變成鬼故事。從直覺出發，選一個你最在意的「另一半行為」，測出你未來最可能遇到的婚姻地雷！

一測便知你的婚姻易踩中哪個地雷，助你避免八字潛在衝突（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測你未來婚姻中最易踩中的地雷（《不夠善良的我們》劇照；01製圖）

Q. 如果你發現另一半有以下行為，你最受不了的是？

A. 大小事都要跟家人報備

B. 生氣時習慣冷處理，總說「我沒事」

C. 花錢不看帳，覺得開心就好

D. 凡事都想控制、規劃好你的生活

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答案解析

選A

地雷：家庭界線模糊



你未來最大的挑戰可能來自「原生家庭」。婚後容易出現家庭干涉、婆媳壓力，讓你感到喘不過氣。

其實從八字中就能看出這類傾向。若一方命盤中「比劫」或「印星」特別強，通常較容易依賴原生家庭，婚後也更可能受到家人的影響。透過八字合婚，不只能看合不合，更能提早發現這類隱憂，幫你找出調整與應對的方法。

選B

地雷：情緒溝通斷線



你們可能在情緒表達上存在斷層，一人悶著不說，一人急著想解決，最終變成誤會的累積。

其實這類情況，從八字中也能看出一些端倪。像是命盤中一方「日主」屬陰、一方屬陽，或一強一弱，容易導致情緒處理方式南轅北轍。透過八字合婚，可以更了解彼此的溝通風格與情緒互動模式，提前找到最合適的相處方式。

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選C

地雷：金錢觀念分歧



在你心中，婚姻若沒有一致的金錢觀，很容易因為花錢方式不同產生摩擦，甚至引發不信任或責備。

其實這些差異，從八字中就能提前看出端倪。命盤裡「財星」的強弱與格局，能反映一個人的理財習慣、消費態度，甚至對金錢的安全感高低。透過八字合婚，不只能看合不合，更能幫你判斷彼此在金錢上的步調是否一致，避免未來為錢傷感情。

選D

地雷：性格強碰難協調



婚後若兩人都想主導生活，容易變成權力拉鋸，誰也不讓誰，小事變大、相處充滿壓力。

其實這類互搶主導權的狀況，在八字中也能看出線索。當雙方命盤中「官殺」與「比劫」同時強旺，就代表彼此都有領導欲與掌控性，若缺乏調和，生活中很容易擦槍走火。透過八字合婚，不但能辨識出這類互動模式，還能找出彼此互補的方式，為感情找到更平衡的相處節奏。

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