不甘心被分手？6個步驟教你令EX感到後悔　立刻失聯才是高級復仇

不是每段戀情都能走到圓滿，但如果你是那個被分手的人，心中的不甘、委屈與憤怒可能比悲傷更強烈。



如何在情傷中重整旗鼓、反轉劇情？這裡有6個保證讓對方超後悔的實戰步驟，既療癒自己，也讓你華麗轉身，成為他永遠的遺憾。

戀愛分手後讓前任後悔的6個步驟，令你成為他的終生遺憾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6招教你令前度後悔跟你分手（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 情緒沉澱期，先哭再說別硬撐

失戀的痛無須壓抑，允許自己哭一場、寫信罵他（但是不要寄出也不要發佈）、大吃一頓或揮汗跑個步，都是釋放情緒的方式。這段時間是你「療傷的地基」，不是懦弱，而是為了更強壯地站起來。想哭就哭出來吧，哭不代表你「輸了」，而是為了讓自己有力氣再戰。

2. 社群神隱術，失聯是高級復仇

想讓對方後悔，最有效的第一招就是——消失。從他的視線中神隱，解除追蹤、設限限動、不再為他發佈任何情緒線索。當他習慣了你的關注與回應，突然的斷聯就像戒毒，讓他開始懷疑「你是不是過得更好了？」這，就是你掌握主導權的開始。

3. 外貌升級戰，讓自己美到發光

分手後的你，無論是想運動減肥或是變得「更有氣場」，只要能夠「化悲憤為力量」，成功率就會大大提升。剪個新髮型、換個妝容、健身練出馬甲線，不只是為了好看，更是為了建立自我的自信。當你走進熟悉的咖啡店，他一眼就看出「你不一樣了」，那一刻，懊悔的種子也就悄然種下。

4. 鎂光燈照耀，別當悲劇女主角

千萬不要在社群上發佈「低潮文」，要把生活過成他追不上的樣子。報名潛水課、學做甜點、辦畫展、開跑馬拉松……把自己的Instagram變成人生成長記錄簿，讓每張照片、每句話都散發「沒你我更好」的隱藏訊息。別小看這種「高調」的生活力，這才是讓前任心癢癢的催化劑。

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5. 間接傳播力，展露過得有多棒

不是要你報復社交圈，而是善用共同朋友的「間接傳播力」。參加聚會、展現魅力、不過度提起他，反而會讓別人忍不住幫你轉述：「欸，你知道嗎？他真的變得很不一樣耶」、「感覺他過得超充實、超快樂的」。這些來自共同圈子的「小道消息」，比你任何極力挽回都來得真實有力。

6. 情感去鉤術，早已不再需要他

分手後，最怕的是「藕斷絲連」。從現在起，停止為他找藉口、停止回訊息、停止重播過往對話。你不再對他有期待，才會讓他真正開始懷念你、懊悔失去你。真正的勝利，是在你閃閃發亮的當下，已經把他放下。

以上6個步驟，不是要你假裝堅強，而是幫你重新拾回自己的生活與主導權。被分手固然是一種打擊，但人生終將不是由誰愛你決定，而是你如何愛自己。當你真正發光時，對方是否後悔，其實已經那麼不重要了。

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