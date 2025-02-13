小事先係分手元兇？拍拖6件事千萬別做　翻舊帳會加速感情消磨

維繫感情要靠互相包容、彼此體貼，這已是老生常談。



但在兩性關係中，深陷戀愛迷霧中的男女，卻還是很容易忽略一些看似微不足道的「小事」，而這些小事往往就是壓垮感情的最後一根稻草。有鑑於此，小編為各位整理了6個戀愛時千萬別做的「禁忌行為」，若不及時修正，或將成為戀愛關係中的嚴重致命傷，不可不慎。

戀愛中千萬別做的6大禁忌行為，堪稱感情殺手！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6個戀愛期間NG行為（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 經常在吵架時翻舊帳

在感情中，吵架在所難免，但若每次爭執時都要翻出「過去的錯誤」，這種舊帳重提的行為往往會讓對方感到無力、挫折與憤怒。每段感情中的問題都應該就事論事，適時解決後放下。過去已成為歷史，再度翻出只會讓雙方回想起過往留下的傷害，無助於當前問題的解決。愛需要的是溝通與理解，若總在爭執中翻舊帳，不僅無濟於事，還會加速彼此感情的消磨。

2. 太過多疑和不信任對方

過度的猜忌與懷疑會如病毒般吞噬感情的根基。信任是一段關係的基石，而多疑則會讓對方感到壓力與窒息。當伴侶經常質疑對方的行蹤或交友，甚至查看手機、社交媒體時，會令對方有「被控制」的感受，從而產生渴望「逃離魔爪」的念頭，最終導致彼此漸行漸遠。建立信任的關鍵在於給予彼此空間、真誠溝通，而非一味猜忌。若長期活在懷疑中，感情將難以持久，而這種疑神疑鬼的行為，也只是將對方越推越遠而已。

3. 總是拿對方和別人比較

每個人都是獨立且獨特的個體，將對方與他人進行比較無異於否定其個性價值。當伴侶總是說出「誰的男友更體貼」、「誰的妻子更會打理家務」這種話，心中難免會產生自卑、挫敗甚至憤怒的情緒。

這種比較行為，最終只會讓你深愛的另一半喪失自信，並覺得自己永遠都不夠好，無法達到你的需求和標準，最終寧可分開也不願再被批判。尊重並欣賞伴侶的特質，遠比企圖讓他成為「更好的人」來得重要，否則久而久之，感情會逐漸被「比較」給消磨殆盡。

4. 把對方付出當成理所當然

在感情中，雙方的付出應該是自願且真誠的，若其中一方對另一方的努力與奉獻視而不見，甚至認為理所當然，這樣的態度會讓付出的一方感到疲憊與不被重視。無論是伴侶間的小細節，還是日常的照顧，都應該抱持感激之心。

愛是一種相互付出與回報的恆久陪伴，若一方長期無視對方的心意，只會讓對方感到冷漠、不被疼愛，最終使得關係失去平衡，即使原先再愛你的人，最終也會選擇離去。

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5. 不懂得表達愛意與感謝

在一起久了，許多情侶往往默認彼此的情感，卻忘記了「愛」需要表達。適時的感謝、擁抱，甚至是一句簡單而真誠的「我愛你」，都能讓彼此的關係更加親密。相反地，長期不表達愛意，對方會逐漸感到被忽視，甚至懷疑自己在對方心中的地位。愛情需要經營，而經營的一部份就是不吝惜地說出感謝與愛意，讓對方知道他的付出被看見與重視。

6. 彼此之間不再有親密關係

「親密關係」不僅只是解決彼此生理需求的互動行為，而是在這個過程中，能夠感受到彼此心靈的連結與愛意。當伴侶之間不再有親密行為時，感情就會逐漸走向疏遠。無論是擁抱、牽手、親吻，或更深層的身體接觸，都是一段健康感情中的必要元素。親密接觸能加強彼此關係的強度與堅韌，一旦缺乏這些「體己互動」，將會讓人感到孤單及自我懷疑，同時也會加速一段關係的消亡。

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戀愛中的「小事」往往最容易被忽略，卻最有可能成為毀掉感情的隱形殺手。若將每一件事都視為理所當然，那麼再深厚的感情也會被耗盡。愛情不是一場較量，而是需要相互理解、尊重與感恩的旅程。放下對過往的執著，學會尊重彼此的獨特，適時表達愛意並給予足夠的空間，是維繫長久關係的不二法門。希望每一對伴侶都能用心呵護得來不易的感情，別讓人性中的「自私」，成為愛情的致命傷。

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