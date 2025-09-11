2025下半年5星座感情易遭受考驗有第三者　需小心身邊潛在競爭者

準備好應對親密關係中的競爭了嗎？



獅子座

火星於7月進駐你的命宮，點燃自信與魅力，成為人群中耀眼的存在。

保持熱情也要收斂鋒芒，尤其避免在職場或社交場合過度表現，控制對伴侶的佔有慾和小性子。

天秤座

金星於9月進入天秤座，守護星入廟帶來人氣提升，但中下旬即和在白羊座的冥王星形成精準對分，星象能量可能直接引發關係中的權力與控制議題——集中在財務矛盾、信任危機、價值觀衝突等上面。

伴侶或你容易吸引到企圖心強烈的第三方，對方有備而來，對關係考驗很大。建議和另一半深入溝通，警惕關係中試探性的曖昧信號，明確底線。

天蠍座

冥王星的持續活躍，強化你的吸引力與神秘感，但9月中下旬的金冥對沖可能吸引來複雜、虐心、頗感操控性的關係。你身邊的競爭者可能隱藏較深，比如以知己姿態吹風，利用性格弱點或關係中的不滿足感趁虛而入。

相信直覺但要避免過度猜疑，沒有證據前謹慎瞎試探，關注伴侶的實際需求，減少因不安引發的控制慾和攻擊性。

白羊座｜牡羊座

原有關係易因價值觀差異而面臨挑戰，對一時激情無後續計劃的非正式戀情影響大。

競爭者可能在進行浪漫約會或創意、休閒活動時意外邂逅。想保持和伴侶的穩定交往，需增加共同的活動，對新桃花保持清醒認知。

摩羯座｜山羊座

土星持續鎮壓在你的伴侶宮，對關係中的承諾與責任帶來長期考驗。10月金星入天蠍座後，與土星形成困難相位，加重關係中的溝通壓力，容易有冷暴力局面。

競爭者可能是伴侶的同事、同學或鄰居，有日常接觸，當你們關係脆弱、疏離時鑽空子。需積極解決現實障礙，不迴避直接溝通不滿，減少因工作等冷落另一半。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】