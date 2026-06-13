高收入男擇偶條件大公開：外貌竟非首選　更追求知性談吐共同成長

高收入男性在擇偶時最看重女性的哪些特質？日本知名交友應用程式「WAKUWAKU MAIL」近日針對1,613名年收入介於800萬至2000萬日圓（約港幣40萬至100萬元）的男性進行調查，結果顛覆了許多人的想像。



調查顯示，在與人初次見面時，比起外貌出眾，「談吐與對話內容」更受青睞。

高收入男擇偶6大條件大公開（AI生成圖片；01製圖）

日媒調查揭高收入男擇偶六大條件（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一印象：知性談吐勝過外貌打扮

調查發現，高收入男性在與人初次見面時，最重視的排序如下：

1. 談吐與對話內容

2. 外貌與打扮

3. 金錢觀



有受訪者指出，若對方的談話充滿知性，能讓彼此互相啟發、共同成長，便是最理想的相處模式。反之，即使外貌再出眾，若總是否定他人意見、態度高高在上，也會讓人瞬間失去興趣。

高收入男性擇偶的六大關鍵條件

調查彙整了高收入男性在選擇伴侶時，所看重的六項核心條件：

1. 談吐與對話內容

最重視的特質。他們希望伴侶能提供知性的交流，共同成長。

2. 穿著打扮

偏好不過於華麗、樸素且具清潔感的女性。他們喜歡的明星類型，也大多是新垣結衣、長澤雅美等擁有自然魅力的女星，認為有清潔感的打扮代表有教養，能安心介紹給父母。

3. 擅長傾聽與理解工作

在對話中，他們最容易產生「想共度未來」的念頭。比起談話熱絡，許多人更重視對方能否尊重自己的工作、理解自己的價值觀，並帶著興趣傾聽。

4. 重視投資理財

金錢觀是否一致至關重要。他們會避開完全沒有儲蓄或投資的人，希望對方能具備基本的理財觀念和規劃。

5. 建立信任關係

他們傾向仔細觀察對方是否沒有虛榮與矯飾，能展現出真實面貌。若對方能跟自己討論如何在工作上更精進，會讓人感受到對方對人生有明確規劃。

6. 期盼最佳隊友建立家庭

超過7成的高收入男性希望配偶在婚後能繼續工作，享受豐足生活。若配偶選擇全職主婦，則希望對方能穩健地承擔起家務與育兒等重要角色。

總結來說，高收入男性所期盼的，是一位能與自己攜手共同克服一切的最佳「隊友」般的存在，無論是雙薪家庭或全職主婦，都能穩健地承擔起家庭責任。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：高收入男找對象的「第一眼」不是看臉？日專家揭擇偶順序，看完讓你驚訝！】