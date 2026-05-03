擇偶條件總有前任影子？別幻想「完美縫合怪」　忽視缺點終會分手

在現代擇偶市場中，不少人在替下一段感情設定條件時，常不自覺地把歷任伴侶的優點拆解，再拼湊成理想型清單。



有網友直言，這種做法等於將不同人的優點強行集合，卻刻意忽略當初同樣存在的缺點；更關鍵的是，這些關係最終多以分手收場。

同場加映：男生說「我考考妳」正中女生地雷 拆解3類令人反感的「說教男」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

他不禁感嘆：

活在過去的光景裏，在空集合中找，真的蠻可憐的。

一名網友在Dcard「感情版」發文指出，他觀察到不少人在尋找下一段關係時，容易陷入這種誤區，把前任的優點全部拼湊起來，彷彿要在擇偶市場中找到一個「縫合怪」。他舉例說：

前女友A有F奶

前女友B個性善良

前女友C接受AA制



於是就開出條件，希望新對象同時具備這三項優點，卻忽略了：

A長相不討喜

B多半由自己負擔開銷

C則比自己年長8歲等現實差異



原PO也指出，女生同樣會出現類似情況，例如希望男友身高180公分、年薪300萬，又能提供情緒支持，只因前幾任男友「湊起來」剛好符合這些條件。然而，問題在於，「你們最後都分手了」。貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論。

不少網友贊同：

「這篇講得蠻好的，還有一個選擇是提升自己，提高找到縫合怪的機會」



但也提醒自己可能會成為他人的縫合怪。有網友表示，有些條件若不夠符合，還會自我說服下一個會更好，等到年紀漸長才勉強妥協，

「事實上只是大家都老了，也沒什麼好計較了！」

「這篇太誠實了」



同場加映：解析「直男癌」8大行為特徵：經痛只會叫你多喝水 不願體貼他人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

他2個月狂刷1500張發票10張中獎 手法曝光！太異常被抓包、獎金遭追回...不服提訴願也沒用

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】