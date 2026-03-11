45歲「黃金單身漢」列結婚條件引熱議　網集體勸退：他憑實力單身

結婚不僅要考量雙方的經濟條件，更要思考雙方性格與價值觀是否合適。



一名網友發文，稱他近期認識一名「黃金單身漢」，45歲年薪230萬（台幣，約58萬港元），但他所列出的結婚條件讓網友們感嘆：「憑實力單身」。

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示他近日認識一名黃金單身漢，年齡45歲、身高183公分、體重83公斤、年薪約230萬。

原PO表示，男方本身條件看似很好，但他希望婚後不僅要生小孩、更要「和公婆同住」，完全不考慮搬出去住，且女方必須要有自己工作，婚後的薪水各自管理，不會給予零用錢；此外婆婆會煮飯，因此女方不一定需要下廚。原PO詢問網友們：

這樣的條件，會考慮和男方交往嗎？

此文一出，不少網友針對男方開出的條件提出疑慮，

「不會交往，論薪水條件或許是好的，但論年紀且各花各的還要跟公婆同住生小孩，他的薪水再多也享受不到」

「不會，他憑實力單身，你去攪和什麼，還不快跑」

「這條件很不好，45歲才想生小孩，不提供零用錢，各自工作，還要和公婆同住，那還結什麼婚」

「小氣的男人要女生孩子婚後還要工作，是黃金單身漢又如何？不一定會花在你身上」



更有過來人分享自身經歷，

「我先生年薪不多但也不差，但他賺再多都是他的事，交往覺得全A沒什麼，結婚後真的讓我動了離婚念頭」

「我也跟獨子結婚，還沒有小姑沒有住婆家的那種，他都只為公婆思考，連我快臨盆，跟他說我要開車到醫院附近去找他、準備進醫院待產，他還一副很麻煩怕我搞烏龍，現在想離婚」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】