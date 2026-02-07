你心中理想男友條件是甚麼？9大特質來對照　這項做不到直接出局

每個人都有自己理想男友條件，有些人會說，要顏質高、幽默、對我好，甚至有些女生認為男生就要口袋夠深，而你的心目中理想男友條件又是什麼呢？



這回小編統整了9個理想男友條件，看看你心中理想是否雷同，話不多說，趕緊繼續看下去吧！

9個理想男友條件（點擊放大瀏覽）▼▼▼

9個理想男友條件（《香港01》AI製圖）

1. 顏質高

小編：顏質高，不對你好等於零！



顏質高這部分，據說是覺得帶出門會有一道光啊！但小編認為，顏質高這部分，其實無須太過要求，真心對待你才是重點唷！

2. 衛生習慣優良

小編吐槽：誰都不想跟衛生習慣差的人在一起吧……



衛生習慣真的滿重要的，畢竟誰想跟髒兮兮的男友出門呢？不知道大家對於男生留長指甲的想法是什麼？歡迎留言，小編是完全不能接受指甲不乾淨，而且留很長的男生啊！

3. 溫柔對待

小編：還是有人有被虐症？就是需要被凶才叫愛！



有時候男生脾氣上來真的會滿可怕的，所以有些人的理想就是溫柔，對待任何事情都非常溫柔，吵架機會也變少啦，感情也能長長久久！

4. 誠實以待

小編：明明跟小三出去，卻騙你是大嫂？



相信應該沒有人喜歡被欺騙的感覺，在感情上更是不允許，兩人之間最重要的就是誠實，沒有任何隱瞞甚至欺騙，才能穩固這段感情哦！

5. 略帶點熟男魅力

小編：人家心中住了一個小女孩兒……



女人不管年齡到多大，內心總是住了一位小女孩，所以男友必須具備的條件就是成熟思想，隨時都要把女友捧的如小公主般的呵護（不靠金錢），需要給他最大的安全感，讓他宛如回到孩子般的懵懂，卻有個可靠的另一半保護著！

6. 價值觀雷同

小編：價值觀真的有點重要……



價值觀雷同這點真的真的很重要，如果有想繼續跟另一半走下去，價值觀若不同，就要多多溝通，找出一個讓對方都接受的觀念，才不會成為未來感情的絆腳石哦！

7. 穩定的職業

小編：高薪不重要，穩定才重要！



不一定要高薪，更不需要年薪破百，只要有個收入穩定的職業就可以了，兩個人過得開心最重要哦！

8. 相處無拘束

小編：還有人在男友面前不敢素顏嗎？



有些女生其實不太敢在男友面前素顏，就是怕會被男友嫌棄，甚至有些女生只要與男友相處時，就會變成另一個人，可能剛認識需要ㄍㄧㄥ（矜持）一下，但其實在一起久了，是要越讓他看到最真實的你哦！

9. 興趣相似

小編：興趣是耍廢（什麼都不做）？



如果有相同興趣的兩人就不容易爭執，或許雙方都喜歡旅遊踏青，這樣出去約會時，就不會因為一方不願意而產生爭執啦！

以上9種理想型男友，你想要哪幾個條件呢？當然條件只是輔助，真正兩人感覺對了，甚至真心以待，這段感情才可以走得長遠啦！

同場加映：容易吸引心動對象的8個特質！善解人意+高情商 讓他主動靠近你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

