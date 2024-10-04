想脫單但無從下手？4大憑實力單身行為　對症下藥邁向甜蜜愛情

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，不過有些人即使有機緣，但仍「憑實力單身」。



一般而言，這些單身者有4大特點，還是單身的你/妳，快來看看自己有沒有中！

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長期單身者的4大特點（Instagram@tvn_drama；01製圖）

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1. 嘴巴說沒意見，其實是意見最多的人

有些人習慣說「隨便」，但實際上卻是意見最多，例如認識異性時難免會約吃飯，在討論吃什麼的同時不表態，等到吃完才抱怨，這類人就算是當朋友也難以相處。

2. 太孤僻

過於宅的人很難拓展生活圈、認識新朋友，這也是間接造成單身的原因，若一直停留原地，恐怕連邱比特也救不了你/妳！

3. 太愛管

還沒交往前就愛管對方的一舉一動，不只讓人壓力滿滿，也是男女相處的一大禁忌，因為大家都是獨立的個體，誰也不希望另一半像是媽媽或爸爸一樣管東管西。

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4. 過度依賴

在尚未交往前救過度依賴，很容易造成反感，若出現找不到人就奪命連環call的舉止，只會讓對方感受很大的負擔，甚至可能影響身心靈，建議最好給彼此空間，應該具備尊重和信任。

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