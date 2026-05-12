12生肖愛情裏無法放下甚麼？屬虎念念不忘初戀　屬豬不捨過往美好

很多人都希望自己能夠擁有一段美好的愛情。但是這樣子的愛情並不是說有就有的。有的人註定要經歷很多的坎坷，才能收穫到美好的愛情。對於大部分人來說，在追求美好的愛情的路上往往是坎坷艱辛的。



我們知道兩個人能夠走到一起實屬不易，想要找到適合的人也是非常困難的。在找到合適的人之前往往會經歷情劫。每個人的情劫都會不一樣，有的人能夠很快的度過情劫，而有的人可能要花很多時間去度過這個情劫。

不同生肖經歷的情劫是不一樣的，對待情劫的處理方式也是不同的，擺脱不掉的初戀、無法釋懷的前任、恨不相逢的人等等都是不同的人的情劫，現在就讓我們一起來看一下12生肖躲不過的情劫吧。

12生肖愛情躲不過的坎坷（01製圖；《媽媽朋友的兒子》劇照）

12生肖在追求美好愛情的路上會經歷多少坎坷，躲不過的情劫是甚麼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 生肖鼠：無法釋懷的前任

屬鼠的人是非常重視感情的，尤其是在愛情上面。他們性格活潑開朗，非常渴望愛情一直在尋找着自己的真愛，一旦陷入愛情就不可自拔。對他們來說最大的情劫就是無法釋懷的前任。對於前任的感情會一直留在他們的心中，他們很難從中走出來。他們原本活潑開朗的樣子，也會因為愛情受到阻礙，陷在愛情的陰影中無法走出。

2. 生肖牛：不善表達導致分手的前任

屬牛的人比較踏實，他們性格比較內斂，不善於去表達自己的感情，容易使他們失去自己的愛情。其實他們不是不愛而是不會表達，愛和傷痛堆積在心裏無法釋懷，一直在不斷糾結自己的過錯，這是他們躲不掉的情劫。

3. 生肖虎：念念不忘的初戀

屬虎人好奇心比較重，他們喜歡突破自己，去做不可能的事情。他們一味去追逐自己沒有過的東西而不去珍惜已有的感情，當失去的時候才會發現它是多麼寶貴。再也回不去的青澀的初戀是他們難以忘懷的情劫。

4. 生肖兔：獨自付出的過往

屬兔人非常善良的，他們在愛情中也一直在付出。最重要的是他們並不在乎對方有沒有對自己付出，這樣子的愛情中容易出現問題。一個人獨自搭建的愛情城堡是容易倒塌的，所以對他們來說情劫就是獨自付出的過往，想要從這個傷害中走出來屬兔人要花很多時間精力去度過這個情劫。

5. 生肖龍：因強勢導致分手過往

屬龍人的性格比較自傲，他們比較強勢，這可能會讓對方覺得很不舒服。他們還有點理想主義，對於事情總是想要理性分析，凡事都要求對方完美。但是愛情裏哪裏來的完美無缺？無法包容別人缺點，過於強勢屢屢導致分手就是他們的情劫。

6. 生肖蛇：無法釋懷的暗戀對象

對於屬蛇人來說最大的情劫就是自己一直暗戀的人，他們不善於表達，尤其是在愛情中一竅不通。往往把自己深沉的愛藏在心裏，不會去表達自己的愛意，這往往讓自己錯過對方，最終會留下遺憾。只有經歷了這個情劫之後，屬蛇人從中吸取教訓才能夠得到自己的真愛。

7. 生肖馬：恨不相逢未嫁時

屬馬人的佔有慾比較強和原則性都比較強，對於他們來說，他們的情劫就是恨不相逢未嫁時的人，他們可能在結婚之後遇到更喜歡更想生活在一起但是卻有緣無分的人，因為原則問題，他們不會出軌之類的，但是他們卻會一直念念不忘，要走出來可能會花費很久的時間。

8. 生肖羊：優柔寡斷失去的心愛的人

屬羊人的性格比較猶豫不決，最終可能導致他們失去心愛的人。他們的依賴性比較強，雖然他們的外表看起來比較堅強，但是他們的內心是比較柔軟的。所以他們總是會在感情中顯得瞻前顧後，讓人感覺他對對方並沒有那麼喜歡而產生誤會導致分手，這是他們性格帶來的情劫。

9. 生肖猴：被伴侶欺騙的過往

屬猴人喜歡美好的事物，雖然他們表面看起來活潑開朗的，但是他們的內心是非常孤獨，他們自己一個人的時候敏感不安，對於他們來說最大的情劫就是被伴侶欺騙的過往，這也會導致他們很難信任別人，內心孤獨的他們想要尋求內心的安慰，但因為害怕再被欺騙所以往往會容易和真愛失之交臂。

10. 生肖雞：愛上不該愛的人

屬雞人很是讓人心疼，他們最大的情劫就是愛上不該愛的人，不管他們怎麼努力去對對方好，對方都是無動於衷，但是他們總是不願意放過自己，總覺得非對方不可，在萬般折騰之後不了了之。這對他們的傷害也非常大，即使是分手之後，他們也很難從難過中走出來。

11. 生肖狗：第一次擁有的感情

屬狗人的想法非常單純，他們非常念舊，所以對於第一次萌芽的感情總是難以忘懷。即使只是青春萌動的幼苗，但那個人會奠定他們以後戀愛對象的標準。雖然已經成為過往，但是它始終還在，這是他們無法逃避的情劫，永遠也無法擺脱。

12. 生肖豬：過往的美好

屬豬的人總活在過去，他們對已經失去的情感會加上，美好的濾鏡，覺得這段感情是多麼的美好，以致萬般不捨，一直活在悲傷中難以自拔，身邊的朋友想幫助他們也沒有辦法。他們總是不想自己主動從這個回憶中走出來。只有他們自己想努力走出來，才可能從這情劫中走出來。

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