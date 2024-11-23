心測｜想知道你的身邊有暗戀者嗎？測你的魅力會令哪種人心動不已

一個人若是很有魅力，那麼在感情中就可以如魚得水。



因為就算自己什麼都不做，別人依然會愛你愛得無法自拔，會願意為你付出一切。所以這樣的人只要願意，隨時都可以開始一段感情。那麼你會讓誰深陷情網呢？快來測一測吧！

你的魅力指數有多高？一測便知誰會為你深陷情網！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你會讓誰深陷情網（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 你覺得自己每天過得很充實還是過得很無聊呢？

過得充實→2

過得無聊→3



2. 在生活中，你是比較愛笑的那種人還是比較嚴肅的那種人呢？

比較愛笑→4

有點嚴肅→3



3. 你會比較關注社會中每天發生什麼事嗎？

會關注→4

很少會關注→5



4. 表白被拒的話，你覺得自己會是怎麼樣的呢？

無所謂→6

心情很糟糕→5



5. 遇到煩心事，你會選擇跟身邊人傾訴吐槽嗎？

基本會的→A

肯定不會→6



6. 在陌生環境中，你會覺得挺自然的還是感覺怪怪的呢？

挺自然的→D

感覺怪怪的→7



7. 現在你還能夠保證每天都閲讀一定時間嗎？

可以→B

基本沒有→C



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答案解析：

A. 你會讓內斂悶騷的人深陷情網

你是一個非常風趣幽默的人，就像是個小太陽一樣，經常能夠給身邊的人帶來歡樂好正能量，所以很多朋友都願意圍着你轉。你很容易就能吸引到那些比較內斂悶騷的人，因為你身上具備他們所喜歡的一切優點，你的活潑開朗，你的積極向上都是他們所向往的，所以這樣的人也會深深的愛戀你，為你所着迷。

B. 你會讓顧家的人深陷情網

你是一個腳踏實地，很懂得過日子的人。你勤儉節約，永遠都懂得為家庭考慮，並且你動手能力極強，好像沒有什麼家庭瑣事會難倒你。你忠於感情，忠於另一半，一旦結婚以後就是個每天按時回家的好伴侶，永遠都能抽出時間陪伴愛人，孩子。所以你這種品性很容易讓同樣顧家的深陷情網。

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C. 你會讓事業心強的人深陷情網

你是一個特別優秀的人，你在事業上有着很出色的表現，年紀輕輕就能做上管理層。你聰明睿智，才華橫溢，你就是很多人眼中的潛力股，在婚姻市場上也是非常受歡迎的。而你最能吸引到的就是那些跟你同樣事業心很強，野心勃勃的人，對方會被你的專業能力所折服，同時也希望能夠跟你一起創造更大的價值來。

D. 你會讓內心脆弱的人深陷情網

你在感情裏是一個非常用心的人，你要是喜歡上一個人就會百般對對方好，而且非常的護短，只要是你認定的人，不管出了什麼事你都會為對方強出頭，保護對方不受到傷害，所以你能夠給人很強的安全感。而這樣的你很容易讓那些內心比較脆弱，在愛情裏經常患得患失的人深陷情網。

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