情侶經營健康穩定關係4大條件　吵架不說晦氣話、成為彼此避風港

每一段關係的開始都是美好的，但並不是每一段感情都能持續到最後。兩個人雖然相愛，但畢竟各自源自不同的家庭背景、成長環境、朋友圈等等，在一起後就是兩人必須要磨合的問題，成功磨合的就能白頭偕老，反之就只能分手結局。如果對於此刻的感情狀況感到迷茫與焦慮，但是絕得分手很可惜，認為這就是真愛。但真愛真的是這樣嗎？



正面的磨合與爭執是正常男女關係裏都會發生的，但也因為這些磨合與爭執讓許多情侶的感情變得更好，因為兩人都願意為對方做出改變與調整。

其實一段健康和穩定的關係裏，也應該要具備這4個條件。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 相處時輕鬆

輕鬆，可說是伴侶能持續相伴下去的主要關鍵。當兩個人相處的時候，如果讓你覺得有壓力和感到緊張，又或者必須小心翼翼不敢惹怒對方，這樣的感情是不健康的。反之，如果對方能讓你做回你自己，不強求你為他改變，能在情感上給予你支持，讓你覺得與他在一起是非常自在的，這樣的感情關係是最棒的。就算遇到不愉快的事情，如果對方能給你足夠的安全感，讓你可以舒服地表達自己的不愉悅，那麼這段感情肯定是可以繼續下去的理由之一。

2. 吵架時不說負氣話

很多時候，兩個人相處難免會吵架，但吵架的目的是因為想要共同達到共識，並不是傷害對方或認同自己是對的。吵架其實也是一種溝通，只是這是較為激烈的方式。但人們很常因為自己的心情不佳、問題難以解決，嘴巴說出各種難聽的話，讓對方感到非常受傷。要維持一段關係，必須做到『公平的爭執』。吵架的目的並不是要挑剔、冷嘲熱諷或防衛，而是要雙方都做到共同坦誠和承擔這一段關係裏的責任。

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3. 受到重視

每個人都希望自己能被重視，而一段感情中，如果兩人只在乎自己的感受，也不在乎對方過得如何，這樣的關係可說是危在旦夕。對於那些在乎我們的人，我們都會樂於接近，所以一段健康的關係就應該要重視自己的另一半，做到互相尊重。不管開心或不開心都能互相扶持、陪伴，這樣的關係才能長久。

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4. 彼此的避風港

一段牢固的關係，兩人都能善待對方，而不只是讓一方無限制的付出。真心相愛的兩個人會溫柔地、善良地對待對方，也會盡自己的努力來保護自己的伴侶，讓對方感受到被重視與被愛。關係穩固的伴侶都能成為對方的避風港，遇到最受傷、最難過的事情時，將自己的耳朵與肩膀交給對方，這就是最基本的支持。就算在一起的日子並不盡然是美麗的風景，但對方卻依然溫柔與善良對待。

不管是友情、愛情還是親情，雙向的付出是應該的。一段感情從友情到愛情再變成親情，都需要兩人做到互相扶持、諒解、聆聽、陪伴，這樣的感情才能長久。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】