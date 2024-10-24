不想經常和伴侶吵架？9招情侶有效溝通方式　別過度隱藏真實情緒

每一對情侶都會吵架，有的人吵完把話說開就沒事，但有的人卻會因為一場爭執而加深雙方裂縫，讓感情再也「回不去」。



事實上，「意見不合」並不一定都是壞事，當雙方對事物持有不同看法時，經常可以藉由一來二去的爭論過程，讓彼此更加了解對方的感受與立場。只不過，許多人都容易將意見不合的磨合變成意氣用事的吵架，導致愛情越吵越淡、感情越吵越差。為了避免這種無謂的爭執，小編特地歸納出情侶之間有效溝通的9種方式，幫助你輕鬆建立健康而穩定的兩性關係，達到良好的互動效果！

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情侶保持良好溝通9方式（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 真誠表達感受

在關係中「保持真誠」是關鍵。坦率地表達自己的感受和想法，讓對方了解你的內心世界，避免過度隱藏真實情緒，這樣才能避免雙方的誤解與矛盾，也才能讓雙方更加了解彼此。

2. 使用「我」的陳述方式

說話是種藝術，建議可以使用「我」取代「你」，來開始一段對話。例如「我感到……」或「我希望……」，而不是「你總是……」、「你又……」、「你根本……」，這樣的表達方式能夠減少指責，讓對方更容易接受你的意見和感受。

3. 專心聆聽對方

認真聆聽彼此，是維繫感情的重要一環。當對方說話時，給予全神貫注，不要分心或打斷，這表示你重視他，並且願意理解他的感受與想法，這樣的態度能讓對方感受到你的愛與尊重。

4. 重述對方的話

在對話過程中，嘗試重述對方的話，確保你正確理解他的意思。例如「所以你的意思是……，對嗎？」這有助於避免誤解，並展現出你真的有在傾聽他的說話內容。

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5. 共同訂定冷靜期

情緒激動時，很容易說出傷人的話。因此，在雙方都處於高漲的情緒時，請暫時冷靜下來，再繼續一段對話，這有助於避免因一時衝動而造成的傷害。如果雙方情緒都不平穩，可以約定在冷靜過後再討論問題。這樣可以讓彼此有時間反思，並以更理智的態度面對問題。

6. 尊重不同看法

每個人都有不同的觀點和想法，學會尊重、理解並接受這些差異，是尊重對方的第一步。我們應當避免過度自我中心的思維，有時聽聽對方為什麼會這樣想，或許能讓你對某些事改觀，或感到豁然開朗。

7. 用心積極回應

在兩人對話的過程中，有沒有用心傾聽其實顯而易見。談話時，應避免冷漠、敷衍或心不在焉的態度，並嘗試給予對方積極的回應與情感反饋，這將有助於增進雙方的情感緊密度。

8. 建立共同目標

與對方一起設定共同目標，例如旅行計劃、家庭規劃等，這不僅能增強彼此的夥伴關係與合作感，還能讓你們擁有更多的共同話題，以及明確且可視的前進方向。建立共同目標有助於將「抽象」的溝通轉化為「具象」，從而建立良好的對話框架。

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9. 學會適時妥協

在關係中，並非所有問題都能按照某一方的意願解決。學會妥協，找到雙方都能接受的平衡點，這樣才能維持關係的和諧。在討論問題時，考慮對方的需求和感受，並願意為對方做出讓步，這不僅能夠解決問題，還能增進彼此的理解和信任。

有效的溝通是情侶關係中的重要支柱，通過真誠表達、認真傾聽、保持冷靜，並適時妥協等技巧，將能為彼此建立一個更加深厚且穩定的情感關係。

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