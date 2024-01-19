情侶不吵架的6個技巧：想創造雙贏局面：不要「反應」要「回應」

「溝通做得好，吵架吵得少」，跟另一半溝通的時候，壞的事情好好講開，有機會變成好的事情；好的事情有時候不確實協調，反而會變成壞的事情。



因此小編為你整理了 6 個可以好好對話、增進彼此感情的「溝通小技巧」，讓你遠離「三天一小吵、五天一大吵」的惡性循環，創造彼此雙贏的感情與關係！

情侶必學！「不容易吵架」的6個小技巧：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 釐清開口動機

許多時候我們開口講話並不是很確定自己的「動機」是什麼，是期待他可以更好呢？還是想控制對方的行為、為了這個人好？這樣子的說話方式其實在親子互動中也不難發現。首先，要記得提醒自己去想清楚：我現在開口期望得到什麼結果，然後第二步再來想開口之後有沒有辦法達成目標。在脫口而出之前，先學著站在對方的立場同理、預測他會對你說出的這番話有什麼反應，如此才不會一開始就造成難以挽回的局面。

2. 不要總是想講贏對方

情侶雙方吵架是不是都覺得自己是對的、一定要對方接受自己沒做錯的事實？捫心自問後應該會有許多男女認同，但就算堅持站在自己的立場，其實對方以他的角度、專業看這件事情，還是會覺得不一定是對的，我們再怎麼用力去說服，他都無法接受。但就結果來看「雙贏才是贏」，因為只想爭贏一件事的話，反而當下會開始產生「負面情緒」。小編覺得不妨試試在對方不理解自己的時候聽聽他希望怎麼做，並且綜合雙方想法後再另闢蹊徑，或許就可以降低你們的爭吵頻率囉！

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3 . 「聽」比說更重要

在溝通的前半段不要急著瘋狂輸出自己的想法，而是要停下來傾聽、詢問更多他對事情的看法，這種循循善誘的方式會讓別人願意跟你講更多，反之，對方則會覺得有壓迫感，出現「那都給你講就好啦」的OS。其實久了會發現爭吵常源自於我們沒把對方的話聽完，不了解這段話的背後涵義，遇到這種情況可以嘗試冷靜下來，好好聽對方講話，雖然實行不易，但是必須這樣做才能有效避免不必要的爭執。

4. 不要「反應」要「回應」

當我們被伴侶刺傷的時候，第一個衝動反應就是我也要「以牙還牙」，很多時候就莫名其妙地吵起來了，可是其實雙方並沒有這樣的意圖。而「回應」與反應最大的不同是會經過「大腦思考」再做出回覆，而不是直覺的反應。「Don′t react，respond.」希望我們在關係中都不要變成令人退避三舍的「刺蝟」，懂得理性地做出適當回應。

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5. 看「時機」溝通

有時情侶吵架常碰到晚上沒講開、累積到隔天白天的狀況，這時就可以利用白天思緒清晰的時間，整理一下昨天到底發生了什麼事，到了晚上再和對方娓娓道來自己的想法或感到不舒服之處，因為到了夜深人靜的時候，人們通常會因為壓力減輕、安靜環境等因素而情緒較為穩定，更容易敞開心扉。小編認為互相傾吐的同時，更能了解彼此內心顧慮，進而解決爭吵背後真正的問題。

6. 稱讚代替責罵

我們時常一不小心就會用指責、質詢的方式去讓親密的另一半做某件事，雖然口口聲聲是為了他好，卻用尖銳的言語希望對方服從，其實這樣會讓人覺得很不舒服，而且有的時候還會造成反效果，像是小編個人就是「吃軟不吃硬」的那種，如果受到質問反而會開始辯論，甚至萌發「你越講我就越不想做」的心態。

小編來舉個例子，比如對付偷懶不洗澡的男友，就跟他說：「我最想要跟剛洗完澡、最有魅力的男人一起窩在床上看 Netflix 了！」通常類似開玩笑、撒嬌的招數都很有用，也不用罵來罵去，還能變成戀人間的一種情趣，趕快對你的男／女友使用吧！

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