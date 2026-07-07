心理測驗｜選一張落日圖片　測一測你在異性眼中存在感到底有多高

一個人在另一個人的眼中有多少存在感，那就可以側面看出你在他的心中有多少分量。



每個人都想在異性面前有一個完美的形象，但是當你在他眼中存在感很低的話，那你做什麼都是白搭。想知道你在男人眼中存在感有多高嗎？快來測一測吧！

測一測你在異性心中的存在感有多高？（IG@tvn_drama；01製圖）

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答案解析

A. 你在男人眼中存在感有三顆星

你是一個沉默寡言的人，所以你在異性面前的存在感很低，甚至可以說是一個透明人。追其原因，是因為你過於安靜，你不喜歡在別人面前表達自己的意見與看法。但是學會與人交流是一件非常重要的事情，人與人之間的交流不可能總是意見一致的，你要做的就是大膽地表達自己想法，這樣你在別人眼中才會有存在感。

B. 你在男人眼中存在感有五顆星

你是一個比較開朗的人，別人跟你開開無傷大雅的玩笑你也不會在意，甚至有可能還會自黑，所以別人跟你做朋友還是很開心的，但是這僅限於同性之間。你在異性面前是比較拘謹的一種狀態，你不知道該怎麼和異性交談以及如何把握那個度，所以在一些異性也在的場合你是放不開的，經常處於一種拘束的狀態，這就導致了你在異性眼中的存在感比較低。

C. 你在男人眼中存在感有七顆星

你是一個比較大大咧咧、男孩子性格一點的人，所以你跟男生能玩到一起，你在男人眼中的存在感還是不錯的。但是在一些事情上你總是缺少一些自信，你總是會懷疑自己，擔心自己沒有做好，擔心自己不能給別人留下一個比較好的印象，所以你潛意識是會壓抑自己的一些個性。你要對自己更有自信，這樣在別人眼中存在感會更高一點。

D. 你在男人眼中存在感有九顆星

你是一個集美貌與才華於一身的人，所以你自己本身的那種知性美是會特別吸引異性目光的，你有自己獨特的魅力。同時你是一個非常有想法的人，你有主見，在任何場合你都不會怯場，你都敢於表達自己的看法與意見，這是你非常好的一個品質。憑你的才華於美貌你都是一個發光的存在，可是你有才華但不會恃才傲物，你有能力也懂得謙虛謹慎，所以你在男人眼中是女神般的存在，存在感極高。

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