律師揭婚姻裏絕對不要做的3大行為　夫妻隱瞞財務狀況恐導致離婚

為什麼感情明明沒出軌，最後卻走向離婚？



許多婚姻的崩塌並非因為大風大浪，而是日常微小的「磨損」積累而成，外媒《Real Simple》訪問了3位資深的離婚律師、家事法調解員，在看遍失敗走向終點的關係後，他們分享自己在婚姻關係中會遵守「絕對不做的事」，這3大婚姻地雷平時看似不起眼，殺傷力累積起來卻可能比外遇更嚴重？

3大壞習慣足以摧毀婚姻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

在婚姻關係中絕對不要做的3件事（AI生成圖片；01製圖）

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1. 不要在關係中「記帳」

婚姻關係裡，兩個人的付出不一定會總是平等，有時候其中一方會承擔比另一個人多的責任與犧牲。律師提到自己在調解桌上時常看到，許多離婚伴侶在心裡有一本默默累積多年的「怨恨帳本」，紀錄對方做了什麼，以及自己的委屈，凡事計較、互比誰做得更多，長久下來導致了巨大的怨恨與走向滅亡的關係。

專業律師在自己的婚姻中，更重視的是「討論付出」討論本身，「互相討論彼此的付出，雖然實務上的確沒辦法100%達成，但兩人都會嘗試著要公平分擔」這個過程。重要的是，不要「直接假設」對方理所當然應該做什麼，如果有一方覺得負擔過重，那就一起提出來重新評估，把重點從兩個人「各做一半」的精確分配，改成「看見對方的付出」。

2. 不要把另一半視為「對手／敵人」

關係中難免會爭吵，但碰到問題吵架時，最好的方式是把對方當成隊友，而非站在對立面的對手，吵架是為了解決問題，不是為了吵贏。離婚律師提到當「互相對抗」的思維變成配偶間預設的互動模式，凡事只想爭對錯，想在口頭上贏過對方，對關係的破壞力非常大。

專業律師們也建議，如果雙方對話開始變得激動、尖銳，她會停下來說：「讓我們找到一個對雙方都有幫助的解決方法」，用話語上的小轉變表達「我們是同一國的」來保持對話的建設性。

3. 不要隱瞞財務狀況

每一位律師都把「金錢問題」排在首位，無論是藏私房錢、瞞著對方投資失利，或是其中一方完全掌控財務，都是有可能導致離婚的前兆。律師強調「無論你們是擁有共同帳戶還是獨立帳戶，都要討論你們擁有的資產、支出、儲蓄以及債務」，她在執業生涯中看過許多伴侶，因為缺乏財務透明度而走上離婚一途。

很多時候，缺乏財務透明度不代表有惡意，但「不了解現況」往往會導致過度支出、金錢誤用或資產流失。律師建議夫妻應定期共同檢視財務狀況，包括收支變動、債務計畫與重大開支。在財務上坦誠相對，才是維持長期信任的基石。

婚姻沒有標準答案，只有不斷地磨合與體諒。避開3個離婚律師提醒的地雷，好好地把伴侶當成隊友，一起守護承諾吧。

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