MBTI速配情侶Top10　最契合伴侶多是E人配I人？性格互補或能長久

在曖昧泛濫、聊天軟體（交友App）充斥的時代，我們該怎麼知道誰才是「對的人」？當愛情不再靠命運說話，「MBTI 16型人格測驗」便成了新世代認識自己、了解他人的戀愛指南。



以下，我們整理了 MBTI 最速配的10對戀愛組合，讓你用性格看懂緣份，為愛情找到更長久的可能。

MBTI速配情侶Top 10

1. INFP × INFJ，靈魂同頻型

兩個內斂而深情的靈魂相遇，彷彿終於在茫茫人海中找到能讀懂彼此的眼睛。INFP 崇尚理想，INFJ 擅長引導，這段關係不是轟轟烈烈，而是像深海裡的漣漪，靜靜地彼此包圍、彼此療癒，是共鳴感最強的戀人組合。

2. ENTP × INTJ，靈感碰撞型

ENTP 的創意如泉湧，INTJ 的思維如縝密棋盤，他們像是一對不按牌理出牌的對手，卻又彼此上癮。在彼此刺激之中，ENTP 激起 INTJ 的情感迴路，而 INTJ 則提供 ENTP 長遠的規劃與穩定，這是場「顱內高潮」等級的戀愛！

3. ESFJ × ISFP，細水長流型

ESFJ 熱愛照顧人，ISFP 喜歡被細膩對待，這對戀人像是生活裡的柔光燈，沒有過度閃耀的戲劇性，卻有最穩定的安心感。他們在柴米油鹽裡找到浪漫，在默契與不言中細水長流，寫下一段「沒有高潮迭起，卻始終如一」的愛情故事。

同場加映：16型人格｜MBTI戀愛策略大公開 這種人格最難追到手 一眼定生死?（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

4. ENTJ × INFP，互補共生型

ENTJ 喜歡掌握全局，INFP 則在乎價值與意義。這段關係的美，在於他們看似南轅北轍，卻能互相拉伸彼此的極限。INFP 教會 ENTJ 溫柔以對，ENTJ 則給予 INFP 安全感與實踐力，是愛情裡罕見的「理想×執行」共生體。

5. ENFJ × ISTP，協調共舞型

ENFJ 愛分享、愛建立連結，ISTP 喜歡自由、不善表達情緒，正是這樣的反差，讓他們激起對方的學習欲與好奇心。ENFJ 能照亮 ISTP 封閉的一角，而 ISTP 則用行動默默守護 ENFJ 的熱情，是「靜與動」協調共舞的組合。

6. ENFP × ISFJ，情感反差型

ISFJ 重視現實與承諾，ENFP 喜歡變化與自由。這對戀人就像保守的地圖遇上流動的風，一個為家建牆，一個為夢築翅。只要彼此願意理解與包容，這段關係將會兼具安全與驚喜，是典型的「反差型戀人」代表。

7. ESTP × ISFP，活在當下型

ESTP 與 ISFP 兩人都是「活在當下」的代表，一個喜歡刺激冒險，一個偏好感性體驗。他們的戀愛像是一場短跑衝刺，隨時都在追尋新鮮、避免無聊。雖然不保證穩定長跑，但只要雙方願意適度調整，這對組合將享受最真實的情感溫度。

8. ENFJ × INTP，思想引路型

INTP 的思維世界極為豐富，但往往難以說出口；而 ENFJ 則天生善於引導與同理。他們的關係建立在「我願意走進你心裡」的互信之上，ENFJ 是 INTP 的溫暖導航，而 INTP 則是 ENFJ 靈魂深處最安靜的港灣，這種組合的情侶通常能穩定長遠地走下去。

9. ENFP × ISTJ，完美差異型

ISTJ 嚴謹認真，ENFP 跳躍浪漫，這對搭檔乍看之下毫無可能，實則正中要害。ISTJ 教會 ENFP 收心、建立秩序；ENFP 教會 ISTJ 放鬆、擁抱未知。這個組合的戀愛關係，就像是一張縝密嚴謹的地圖，偶爾也要在重點處塗上不同色彩，才能使整體更加完整。

10. ENFP × ENFP，雙生火焰型

當兩個 ENFP 相遇，世界就像被打開了新副本。他們懂得彼此的「跳躍式思考」、同樣熱愛創意與可能，因此這個組合的戀愛，就像是一場永遠不會結束的刺激探險。雖然偶爾會雙雙放飛，但正因為太懂對方，他們也能在彼此身上找到最強的連結感與歸屬感。

MBTI 僅供參考，理解與包容最重要

MBTI 的迷人之處，不在於它是否能替我們找出「命定情人」，而在於它讓我們學會尊重差異、了解溝通背後的心理邏輯。以上10對「速配情侶」並非絕對，而是讓我們在感情的選擇題裡，多了一份理解與預期。真正的速配，是願意在磨合裡體諒對方，同時也成為更好的自己。

同場加映：12生肖男最心動的女生類型 屬馬鍾情開朗大方 屬牛偏愛温柔賢惠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

一篇文帶你搞懂基礎 MBTI！「16型人格」準嗎？I型人與E型人怎麼分？這篇懶人包「7大重點」解析給你知

MBTI不只看外向E&內向I！感知功能「實感S」和「直覺N」差很大：S人務實、N人愛幻想，據說牛頓百分百是N人？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】