3星座女懂收服男友讓他更聽話　公開馭夫術秘訣　巨蟹招數最實用

一段感情維持久了，似乎都逃不開慢慢變淡變冷的過程。這現象倒不是愛情還在不在之類的問題，其實經營感情就像放風箏，是需要一些技巧的。只有深諳男女相處之道的人，才能掌握住另一半，讓感情能夠穩定長久的經營。



十二星座裏最有本事掌控另一半的星座女，莫過於雙魚、巨蟹和天秤了。今天要請三個馭夫有術的姐妹現身說法，讓大家聽聽她們是怎麼掌握住男人的。

3星座女深諳男女相處之道，公開秘訣如何收服男友掌握另一半（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3星座收服男友秘訣（《與惡魔有約》劇照；01製圖）

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雙魚座

「溫柔真的是必殺技，哪怕本身性格不屬於溫柔類型，平時說話還是可以溫聲細語點，男人都很吃這一套。不要覺得這樣很綠茶，對付男人不就得這樣嗎？要想叫他對你言聽計從，就要扮豬吃老虎，用最溫柔的語言，說最狠的話。

有的女孩子只會傻傻付出，以為付出了就會被珍惜。但其實更重要的是要會提要求。最讓男人忘不了的，不是為他付出最多的女人，反而是那個讓他付出最多的女人。所以大家一定要會提要求，想要甚麼就直接說。先打他個巴掌，再給顆糖，這一招真的屢試不爽。他在你身上付出的時間精力金錢越多，就越捨不得離開你，不然所有的付出都變成沉沒成本了。

平時能寬容就寬容，能體貼就體貼。但在他犯錯的時候，要不斷放大他的錯誤，讓他不斷地哄你，然後在他失去耐心前給他台階下。這就是一個馴服的過程。男人其實是喜歡女人使性子的，但是得有限度，要不怎麼說撒嬌女人最好命呢。記住！男人是要調教的。」

天秤座

「我每一任男朋友都對我很好，而且無一例外的都在分手後求復合，這是真的。要說原因，可能就是那個最簡單粗暴的原因——我挺漂亮的。我確實很在意外貌這件事，這很天秤。

男人不管高矮胖瘦，年齡大小，有一點是不會變的，就是好色，喜歡長得漂亮的。這樣不但他自己看了賞心悅目，帶出去也有面子，能滿足他們的虛榮心。我建議女孩子少看點那些情感行銷理論，少研究怎麼提供情緒價值。還不如實在點，把自己弄得好看點。男人沒有你想的那麼複雜，絕大部分男人就是頭腦簡單四肢發達的視覺動物。

其實我不算多好看，先天底子一般，都是靠後天努力出來的。防曬護膚、化妝穿搭，練習體態和氣質，在讓自己變得越來越漂亮的過程裏，你就會發現你人生的一切都越來越順利，男人只是其中一部分而已。有一任男朋友跟我說過，我的漂亮不是單純的好看，是那種精緻感帶來的自信，讓我看起來美得很有力量。」

巨蟹座

「男人跟女人不一樣。這個是我談越多次戀愛，體驗越深的一個事實。女人需要對方傾聽，男人卻只需要你不停地誇他，你越誇他，他越起勁。我媽就是典型的反面例子，不管我爸做甚麼，她永遠能挑出毛病來，結果就是兩人活了大半輩子，各自活得都很難受，相看兩厭。我爸每次喝多了，都拉著我說，『跟你媽做了20年夫妻，就想聽她誇我一句，肯定我一次。』

可能因為把我爸的話聽進去了，所以我每次談戀愛，都會特別注意這個問題，不輕易挑刺，以鼓勵和稱讚為主。畢竟，誰不想被肯定呢。

我男朋友剛跟我在一起的時候，就是個理工大直男，不解風情得能把人氣死。但是他每次做了讓我開心的事情，我都會逮住機會誇他。平時他如果加班到很晚，我會說『是誰家男朋友這麼努力上進啊？』，如果是一起出去玩，看他準備旅遊攻略，我也會誇『沒有你可怎麼辦啊！』，雖然他沒有表現在臉上，但是能看出來他是開心的。

原來的大直男，現在每週都知道要送花，一發薪水就給我買禮物，家務他也基本全包，賺得也越來越多啦！他自己都說，這都是被我誇出來的，嘿嘿嘿。所以，既然否定對方沒有一點好處，為甚麼不試試看肯定一次呢？」

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