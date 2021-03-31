16型人格「簡易版」測性格特質　4條問題知是溫柔情人或愛冒險？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-31 12:40

16型人格測試｜三歲定八十，性格天生難改？抑或後天才關鍵？很多人對自己真正性格不太了解；16型人格有助找出你的性格特質，有些版本要先回答一大堆問題，以下是簡易版本，只有4 條問題，不妨一試。

16型人格（MBTI）是美國心理學家Katherine Cook Briggs和她的女兒Isabel Briggs Myers，以瑞士著名心理分析學家Carl G.Jung的《心理類型理論》著作而提出，劃分16種人格，在職場或各方面提供方法理解自己長處和短處，有助知己知彼。

16型人格測試（MBTI）幫助大家更了解自己，在職場和社會上找到更明確的方向。（《Run On奔向愛情》劇照）

劃分16型人格，坊間版本眾多，有12題、28題、45題等版本，稍欠耐性隨時中途放棄； 最近小紅書出現16型人格「簡易版」，只需回答4條問題，簡單快捷； 據知，簡易版本來自華南師範大學申荷永教授「改良」而來，以4個維度為基本，每個人的性格都會落在這4個標尺，靠近哪個端點就意味著此人的偏好，因此只要回答這4個維度引申出來的4個問題，即可找出屬於你的人格。

▼▼▼【按圖看！簡易版16型人格問題】▼▼▼

▼▼▼【按圖看！簡易版16型人格測試結果】▼▼▼

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