38歲李佳芯被傳與男友分手　6大復合轉機必會稱前度為「朋友」?

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-22 21:00

【李佳芯．愛美麗狂想曲】38歳的李佳芯( Ali )早前不斷被傳與拍拖多年的同居男友陳炳銓分手，李佳芯一直未有正面回應，近日卻在出席活動時，隱晦表示單身，似是暗示已分手。

【李佳芯】新劇《愛美麗狂想曲》今晚（3月22日）開播，李佳芯也在近日回應指自己單身。（《愛美麗狂想曲》劇照）

李佳芯疑不敵7年之癢分手：早已過恨嫁年紀，女人結婚不是最重要

38歲李佳芯（Ali）與舞台劇出身的男友陳炳銓被指拍拖7年，感情穩定，雖然開初感情低調，但也不時被記者拍到二人一起行山溜狗，生活簡單快樂。過往李佳芯亦有談及「男友」，對於不少人認為陳炳銓名氣不及李佳芯，有女尊男卑之嫌，而李佳芯亦直這些指責不公平，指二人工作性質不同，不能如此比較，當時也力撐男友不是遊手好閒之人，不能以物質來衡量一段感情，更指二人開心快樂最重要。那李佳芯與陳炳銓如今疑敵不過7年之癢分手，又是否因為昔日快樂不再？

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除了唐詩詠外，李佳芯曾被譽為圈中「最佳女友」，只因她不但不時替男友護航，也是她不愛跟世俗時間表，從不逼迫男友做甚麼。或許，有人會問李佳芯當年當上「超齡新演員」－30多歲才開始拍劇，難道她又想當上「超齡新娘」？李佳芯在38歳之齡傳出「分訊」，其實她早早就在不同訪問中提到，自己早已過「恨嫁」年紀。從前她覺得自己會在27歲結婚，28歲生小孩，但往後她卻不再覺得婚姻重要， 覺得兩個人相處得來才是最重要的事。

二人相處舒服最重要，不用怕別人怎樣看待，要找一個似朋友的戀人。 李佳芯

【李佳芯】李佳芯近日在社交媒體上不時有感而發。（aliaime@IG）

稱前度為「朋友」、社交媒體密切關注：均是復合先兆？

李佳芯對傳媒指與陳炳銓仍有聯絡，指二人仍是朋友；而李佳芯日前在IG有感而發，寫「繼續相信，好好去愛，不需完美，但求活得無怨無悔，繼續，走下去。」而陳炳銓亦有讚好李佳芯該則發文。

過氣情人真的能「再見亦是朋友」？網站《INSIDER》就訪問暢銷愛情作家與兩性關係專家，發現要是前度有以下行為，他們或許是為復合鋪路？

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不過，台灣精神科專科醫師與專欄作家鄧惠文也曾分享「分手處理時間表」，指分手有不同階段，跟從時間表可令傷害減低，而第1階段－「安撫期」，即分手後3月內的時間，也應保持友媒關係，安撫、體諒對方，也可令分手較為和平。

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