撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-12 22:00

現年39歲的韓國女星韓佳人向來被公認為母胎美女，更有「韓國第一佳人」之稱，當年只有23歲的韓佳人宣布與延政勳結婚時，消息震撼整個娛樂圈，更令延政勳被網民冠以「韓國小偷」的稱號。 兩人至今結婚10多年，誕下2名孩子仍恩愛如初，早前延政勳出席綜藝節目《兩天一夜》時，被問及戀愛經過時，延政勳坦言到現在對韓佳人的感情，還是像「瘋了」一樣的對韓佳人怦然心動。

延政勳初遇韓佳人：我的心就像瘋了一樣跳動

韓佳人在23歲便與延政勳結婚，而韓佳人在延政勳退伍後亦逐漸減產，近年來亦鮮有公開露面。（naver圖片）

42歲延政勳早前出席綜藝節目《兩天一夜》時，被主持人問到如何擄獲韓佳人的芳心時，延政勳直言跟韓佳人表白時，其實還沒有確實地了解自己的情感，但延政勳只知道自己看見韓佳人時：「我的心就像瘋了一樣跳動。」對韓佳人一見鍾情，加上愈是與韓佳人合作，就發現自己愈來愈喜歡上她。

當時是春天，比現在更暖和，櫻花都盛開了，有一天，她（韓佳人）要拍個在咖啡廳遇到我的場景，那天她出現時，我就心想，這個女人在發光。 延政勳

韓佳人剛出道拍攝第一部劇集《黃手帕》時，便與延政勳合作，誰不知兩人一合即合，因戲生情順利交往成為情侶。延政勳在節目上亦分享到，在拍攝一埸咖啡廳戲份時，韓佳人在延政勳的眼中，就是如女神般包圍著光芒，令他一看便情不自禁地瘋狂迷戀她，目光從此在她身上移不開。

延政勳最後亦鼓起勇氣追求眾人心目中的女神，而延政勳在節目《Happy Together》亦透露與韓佳人交往3個月時，便認定對方，很想把對方娶進家中，於是便頻頻討好韓佳人的經理人，每次錄完節目後，便會邀請對方喝酒談天，最後延政勳的誠意亦打動依人芳心，抱得美人歸。

▼▼▼【按圖看】韓佳人被譽為「韓國第一佳人」，即便已39歲但仍擁有白裡透紅的好膚質？▼▼▼

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婚姻令韓佳人延政勳兩人同屬一體：她的故事也是我的人生

延政勳曾在節目中表示與韓佳人結婚後，便以家庭和妻子為生活的重心。(延政勳CHN后援團@微博)

韓佳人當年選擇在事業上升期與延政勳結婚，婚後延政勳亦尊重韓佳人的事業發展，支持她拍劇，多年來韓佳人亦拍攝多部經典劇集，如《愛情的條件》、《流氓醫生》和《擁抱太陽的月亮》等，部部都是收視口碑報捷的劇集。

我成了男性心中的「死亡筆記本」的第一人。不過平生所有的屈辱在結婚的時候就都忘記了 延政勳

延政勳能夠娶到份量如此重的妻子韓佳人，除被網民形容為「韓國小偷」外，延政勳亦常被傳媒稱為「韓佳人丈夫」，而在重男人主義的韓國社會中，或許會這個形容對於是男星的延政勳並不好受，但對於延政勳來說能夠與韓佳人相伴一生，生兒育女可說是此生不枉過。

我們是夫妻，相愛也這麼久了，沒有必要硬把自己的生活和妻子分離開來，這也是我的人生。 延政勳

韓佳人曾經歷過流產，但最後韓佳人亦為延政勳誕下1子1女。(paulsbaby_official)

延政勳在節目《人生酒館》娓娓道來韓佳人的故事就是他的故事，亦是屬於他的人生。兩人選擇步進婚姻，延政勳更謂兩人同屬一體，並無必要分割開。婚前愛賽車、愛交際的延政勳，為了家庭放下自我，讓韓佳人與孩子成為自己的生活重心 ； 延政勳以往愛堅持自我意見，為了愛人他錯了便主動道歉；本來從不習慣美言放嘴邊，但卻天天誇讚妻子的美，把初遇時的觸動感覺，在平淡的歲月中歷久彌新。

▼▼▼【按圖看】韓佳人與延政勳結婚近16年，仍恩愛如初▼▼▼

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