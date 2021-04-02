38歲林依晨傳出婚變？遠距離婚姻6年從不吵架：真愛就是不斷考驗

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-02 21:00

38歲林依晨與老公林于於2015年結婚，但懷孕好消息仍未傳出時，近日卻傳出婚變。事源林依晨近日被傳媒問到婚姻問題，在回應期間短短30秒內便摸了4次鼻子，有網民便揣測這不妻的「小動作」是透露婚變端倪，隨即令林依晨婚變傳聞甚囂塵上。

林依晨出道多年，憑正面形象獲封「零負評女神」，今次卻傳出婚變？（linyichen.ariellin@ig)

林依晨與老公林于超結婚前後，也以遠距離的方式維繫感情，加上近來又受限於疫情的影響下見面時間更少。林依晨在訪問提到與丈夫只短暫相聚相處３個月，對方便需回到美國工作。雖然林依晨言語之間透露不捨，但也表示：「婚姻的本質是生活，在生活累積足夠的默契、同理心，是不至於太難。」更甜蜜地說：「當初選擇這個人 （林于超），就是想要跟他共同生活，會盡量找見面的時間和機會。」林依晨對婚姻觀的回應，無疑令婚變傳聞不攻自破。

穩定愛情靠驚喜手寫卡 堅固彼此「被需要」感覺是第1步？

林依晨曾分享過，婚姻中最重要的就是為彼此著想，希望對方能快樂，所以結婚多年以來，她與丈夫從來沒有起過爭執。(林依晨@微博)

林依晨出道多年，憑正面、堅毅刻苦的形象，獲封「零負評女神」，林依晨為了磨練演技，更修畢演藝專業的碩士。事事認真的林依晨，對待愛情卻以另一姿態，去展現出對丈夫林于超的愛。

所謂的真愛，就是必須要不斷地經歷被考驗的過程，但只要通過考驗，它就會鍍上一層金，讓你們彼此的感情更加深厚。 林依晨

林依晨與丈夫婚前婚後，雖然多以遠距離方式戀愛，但兩人也沒有因此影響感情。(林依晨@微博)

人生與愛情一樣，擁有不同密度，時而幸福、時而平淡。林依晨與林于超婚後因為工作關係，長期分隔兩地生活已成日常，但在林依晨眼中的遠距離戀愛，就是雙方不斷被考驗的過程。或許外界有很多誘惑試探，但從考驗中經歷學習，亦能讓感情變得更牢固，而林依晨曾分享過，彼此忙碌時最重要還是謹記彼此，關心對方心靈上的需要，讓對方感到自己仍是被需要、被記得，甚至不定期會與對方約定一個小旅行，來增添彼此的回憶與情趣。

一旦認定這個人，要盡力經營、給對方驚喜，然後可以始終覺得『哇！妳很性感！』這樣很棒，但也是要花很大的心思。 林依晨

林依晨認為能和喜歡的人，談一輩子的戀愛是最幸福的事。林依晨平日亦愛「寫卡片」的方式來各老公表達愛意，因為手寫的東西可為對方留下一個紀念，一張滿滿手寫的卡片亦可讓對方感到驚喜與心思。

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增加自我「彈性」放下已見 學懂淡然細水更珍貴

林依晨曾接受媒體訪問時表示，在與林于超初次見面，大家對彼此完全不心動，沒想到他就是對的人。(IG@missariellin)

林依晨接受媒體訪問時，曾分享到婚姻中最重要就是為彼此著想，希望對方能快樂，所以她與林于超結婚這麼多年以來，兩人從來都沒有起過爭執，即便兩人由拍拖到婚後，需長時間分隔兩地，但兩人仍愛得甜蜜，留下淡然的怦然心動。

林依晨與丈夫遠距離的戀愛、讓她更懂感情難得。(林依晨@微博)

在婚姻之中，兩人都要肯收起一些些的自己，才能成就一個美滿幸福的家庭，得到的愉悅、平靜與滿足感，也會大於你們願意放下的自我。 林依晨

在林依晨眼中看來，維繫婚姻裏的愛是放下自己的刺，維繫感情本來就不容易，唯有互相體諒瞭解，增加生活中的情趣，兩個方可相伴到老。就如她所言：「每一段細水長流的感情，都是從怦然開始的，怦然最後都會流成細水。」

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