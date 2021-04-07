撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-07 08:00

穿搭單品｜流行穿搭總是瞬息萬變，品牌的早春單品潮流趨勢如何？德國數據搜尋引擎Stylight 的趨勢名單，由數據總結最受歡迎的7大流行穿搭單品； 當中有1款短裙的搜尋量飇升，而短款上衣原來也被熱門搜尋！

若想在今年變身一位時尚潮人，可留意以下「7大流行穿搭單品趨勢」。(jennierubyjane@IG)

想一擊即中入手春夏新品的潮流單品？德國數據搜尋引擎Styligh 定期從逾1200萬名網絡用戶的搜尋記錄，綜合數據，以了解最新且最受歡迎的時尚產品趨勢，大可作為參考。

當中1款短裙的搜尋量，更由去年的1月至今年1月增加逾130%，短款上衣今年仍佔據潮流趨勢，主打露出腰線、修飾身型缺陷，設計不但搭配個性風，更有別於以往只著重性感裸露細節，亦非常適合女生作日常配搭之用。

▼▼▼按圖看搜尋引擎以數據推算的「7大流行穿搭單品」名單，當中有1款可覆蓋腿部線條、顯腿長▼▼▼

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名單上的穿搭單品，選擇不少，配合時尚之餘，也要因應其特性，如何配合自己身形，才可穿出個性：

1）無袖針織衫： 質地厚實擁細膩特性、配襯不挑身型

2）緊身吊帶背心：可拉長身型比例、展現胸部線條、修飾身型缺陷

3）短款百褶裙：顯高修大腿、簡約又百搭

4）橢圓形太陽鏡： 有弧度可貼合臉型、修飾臉部稜角

5）2件套運動服：舒適又時尚、省去搭配煩惱

６）削肩／一字肩上衣：修飾肩膀線條、露出鎖骨駕馭性感形象

７）闊腳褲、喇叭褲修飾跨骨寬、覆蓋腿部線條來顯腿長。

相信女生了解以上7款流行穿搭單品的配搭特點後，便可重點出撃購買適合自己的穿搭單品吧！

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資料來源：Styligh