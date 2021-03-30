撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-30 08:00

保濕精華｜保濕精華能改善乾燥、毛孔粗大和皺紋等肌膚問題。市售的保濕精華亦多樣化，讓人眼花繚亂。想入手一枝性價比高的保濕精華，不妨參考日本美妝網站@cosme的「10大保濕精華排行榜」，選擇一款最能改善自我膚況的保濕精華。

有些保濕精華標榜多合一的全效型，看看網民如何推薦。(s_a281@IG)

保濕精華為想改善肌膚乾燥的人士，提供針對調理與修護效果，保濕精華相對化妝水、乳液含有額外大量的滋潤、美白、去紋、改善斑紋等成分，質地從清爽輕盈、濃稠厚重應有盡有。有人喜歡濃稠滋潤；有人喜歡清爽易推的保濕精華，日本美妝網站@cosme的「10大保濕精華排行榜」，便涵蓋不同質地、功效的保濕精華推薦名單，女生們不妨參考！

▼▼▼【按圖看】日本美妝網站@Cosme「10大保濕精華排行榜」，第2位曾每6秒售出1枝、第7位只$79可快速淡化痘疤印？ ▼▼▼

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同場加映：【按圖看】消委會｜評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高），有1款只有1.5分，誰的性價比最低？（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】「$200以下化妝水10大」排行榜，有6個品牌化妝水售價低於100元，當中有款被形容為「乾肌救世主」？▼▼▼（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：日本@Cosme