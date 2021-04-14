菊梓喬中二輟學養家　初戀遇恐怖情人仍渴望愛：人生有婚姻才完整

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-14 22:00

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）近年專注歌唱事業發展，受訪內容多圍繞工作方向，亦鮮少提及感情事。近日菊梓喬接受節目《舊日的足跡》訪問時，竟罕有地與聽眾分享初戀經歷，菊梓喬表示初戀男友不但是「恐怖情人」，更一腳踏數船，有指甚至騙光她的積蓄、家暴她。然而，經歷過傷害的菊梓喬並沒有令她不敢再愛，反倒是教會她如何去愛得更完全。

菊梓喬中二輟學兼起母職 初嚐愛情便遇世紀渣男

34歲菊梓喬曾自嘲自己30歲才簽約唱片公司出道，是歌壇中「最年長的新人。」（hana_kuk@IG）

34歲的菊梓喬（Hana）曾自嘲自己30歲才簽約唱片公司出道，是歌壇中「最年長的新人。」但細看菊梓喬的人生，她卻早已是嚐過人生百態的「舊人」了。菊梓喬自小父母便離異，當年菊梓喬在中二時便輟學工作，做過髮型屋學徒、美容院學徒、售貨員和化妝師等不同的工種，兼顧起母職賺錢去養家照顧妹妹。自小她就負起家中經濟重擔，愛情也成了菊梓喬累了時的依靠。

即使那個人做幾個錯事，我都原諒他，是頗為天真和傻，是一種經歷，他朝假如我遇到一個我愛的人，我都是這樣對他。 菊梓喬（Hana）

少不更事，對愛情懵懂的菊梓喬（Hana）初嚐愛情，便遇上「渣男」，菊梓喬在節目《舊日的足跡》分享到：「感覺愛情好恐怖，控制唔到，鍾意咩人，冇得迫冇得假。」更提到初戀男人雖曾對她動手、做錯很多事，但愛上一個人便很難抽身離開，最後菊梓喬這段苦戀亦維持約4年才正式結束。

我哭了，那時很傻，以為愛可以改變一個人，後來才發現不可以。 菊梓喬（Hana）

菊梓喬只入行4年，便獲得不少的音樂獎項。（hana_kuk＠IG）

菊梓喬只入行短短幾年時間，便曾奪得《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎女歌星」，事業滿途亮麗，但在愛情中的菊梓喬，卻傻得以為愛可以改變一個人，柔軟把持不定令她曾屢次跌倒受傷。

【按圖看】菊梓喬出道不久便奪得多個音樂獎項，實力的唱功更是令人印象深刻▼▼▼

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菊梓喬曾愛得偏執 屢受情傷仍渴望愛：必須有婚姻才完整

菊梓喬曾在訪問中提到，女孩子一定要結過婚，因婚姻才讓人生變得更為完整。（hana_kuk@IG）

自己的確是一個很堅強不認輸的人，凡事都想盡力去做盡力爭取，但愛情就是另一個課題。 菊梓喬（Hana）

常以歌抒情的菊梓喬曾在歌曲《你喜歡說謊》唱出滿心傷痕的愛情往事：「頑固像我，難看清真實的狀況；矇著兩眼，偏執到沒救藥；你喜歡說謊 ，我喜愛受騙，只想拖延地老天荒。」但愛裏常受傷的菊梓喬，對愛情偏偏有一份執著，甚至認為婚姻是女生人生中，必須擁有的東西。

我覺得女孩子一定要結一次婚，否則不完整，簡單簽張紙都可以。我35歲不急，就算結婚後離婚也好，總算叫結過。 菊梓喬（Hana）

菊梓喬面對昔日情傷、父母的離異並沒有影響她對婚姻的憧憬，她在節目《舊日的足跡》亦透露自己有信心，在將來可以找到一位高山低谷亦不離棄她的男人，甚至提到未來的擇偶要求笑指最好是「高富帥」，有如漫畫男主角一樣長得標緻。菊梓喬自言設立的要求愈高，便不太容易找到，那麼她可以專心地工作，並慢慢等待她的「白馬王子」的到來。

【按圖看】菊梓喬曾自嘲是「最年長的新人」，但34歲的她仍如少女▼▼▼

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