菲臘親王逝世｜甘為女王背後男人　與伊利沙伯二世相伴牽繫一生

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-04-17 19:32

4 月 9 日，享壽 99 歲的英國菲臘親王，於溫莎堡的居所離世，與其相守 72 年的結婚髮妻女王伊利沙伯二世，透過白金漢宮官方發言向全世界宣布：「我以非常沉痛的心情宣布，我所深愛的丈夫愛丁堡公爵，菲臘親王殿下，於溫莎堡祥和地離開了我們。」 此話背後，是深深的眷戀，是今世的離別，是終生的愛戀，是一世的姻緣。

1947 年，26 歲的希臘與丹麥王子菲臘與 21 歲的伊利沙伯大婚，在那之前，兩人早已相愛八年。

我們難以想像今生唯一的愛戀，但當年 13 歲的伊利沙伯卻明白，那男子有挺拔的鷹鉤鼻，深邃的眸子，穿起軍服來筆挺的胸膛，那是她愛情最初的模樣，那年年僅 18 歲的菲臘，注定是她牽繫一生，相伴一世，唯一的愛戀。

菲臘親王與英女皇年輕時的生活點滴▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

長年的戰爭迫其分離，期間僅能書信來往，款款情深，只賴電報或紙，思念拂過地中海，說的是那時代獨有的史詩級愛戀，是真實地以生命吶喊，望你平安，望你勝戰，望你早歸，望你在兵戎相見之際，槍火轟隆之時，揣著彼此的照片，仍不忘深深思念。

如此分隔，長達五年。二戰終後兩年，菲臘王子結束於地中海地區的執勤，皇室宣布小倆口結婚的消息。

1947 年 11 月 20 日，西敏寺，伊利沙伯身著白紗禮服，挽著愛人的臂膀，笑與國人致意。

英女王與菲臘親王1947年結婚時的場景▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

那天，他倆在西敏寺看台相視，立下結縭終身的誓言。戰爭結束後的的皇室大婚，舉國歡騰，菲臘放棄了希臘、丹麥皇室頭銜和王位繼承權，歸化為英國公民，五年後，伊利沙伯二世即位，從那之後超越一甲子的光陰，他願作女王背後的男人，看愛人撐起民心。

菲臘親王論婚姻，沒有別的，就是寬容

19 世紀，性別尚未多元如今，男性尊嚴不易挑戰的年代，菲臘親王作為女王的丈夫，勢必得承受劇烈的挑戰。

他曾在公開訪談時提到，「我大概是全英國，唯一不能讓後代子孫繼承姓氏的男人，」即便從夫姓對於絕大多數的女人而言，本非合情合理的傳統，然回溯 19 世紀那時那地，菲臘親王作為皇室伴侶，確實得相當程度地放下自己。

▼▼【按圖預覽相關圖輯】豈止梅根被困？凱特入宮後6大禁忌 就寢不能早過她

+ 7 + 7 + 7

1997 年，在兩人金婚紀念日時，菲臘親王分享維繫多年婚姻的秘訣，他笑說，哪有什麼秘訣。

「我想，寬容是幸福婚姻的元素。」他說，尤其長時間的關係經營，逆境在所難免，重要的是尊重和愛憐，以寬容的心，梳順偶爾張牙的毛髮，摘下彼此的稜角，才能不受傷的擁抱。

相戀到結婚 80 年，如此長長歲月，絕不容易，菲臘談婚姻，說全仰賴尊重，想起來，美得耐人尋味。兩情若到長久時，愛裡不只溫柔，還有彼此怨懟，柴米油鹽裡，需要無盡的寬容。

菲臘親王與英女王婚後的生活點滴▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

伊利沙伯站在國的至高點，在國與家之間，領略一席道理，她說，「多年來，他一直是我的力量。」婚姻裡頭不只是情愛，還有生活瑣事，還有無謂爭吵，還有人性複雜，還有原諒與失望，多年婚姻，只賴彼此作為前行的力量。

好伴侶，是名為愛人的摯友，是生命的夥伴，如同伊利沙伯於 1997 年那場公開講話中提及：

這麼多年以來，他一直是我和整個家庭的力量，和無法或缺的支柱。 英女王伊利沙伯二世

菲臘親王與伊利沙伯女王相守將近四分之三個世紀，挽手走過人前，仍優雅可期，照看彼此的眼神，時有溫情，世人祈盼的美好婚姻，不過如此。

真實的童話，展示愛情的另一種可能

誰都期待，愛情的模樣盡是美好。婚姻由愛情而起，走到後頭，卻可見婚姻裡頭包裹著現實，包裹著大義。若說，婚姻裡頭有必要的忠誠，反面，則不一定是背叛。

菲臘親王幽默大氣，雖然他的幽默時有冒犯，甚至缺乏種族意識，就連媒體都招架不住，因而被冠上「直言親王」封號。然，卻也不可抹滅，過去 70 年間，他公共出勤多達 22,219 次，以親和搭橋的努力。

▼▼【按圖預覽相關圖輯】菲臘的嘴誰也按不住 全國只有他敢叫女王這綽號 點圖重溫菲臘親王幽默金句

+ 9 + 9 + 9

漫漫歲月裡，菲臘親王代表皇室作為精神領袖，參與典禮儀式、浮沈官場民間，是為英國歷史上，履行職務最久的皇室伴侶。就此一點，體現作為女王之夫，紳士與寬和的一面。

多年以來，菲臘親王屢傳外遇緋聞。他金髮碧眼，高大俊俏，身材挺立，穿起西裝，仍有軍服的風範，如此一人，魅力早已翻山越嶺，無人能敵。

1992 年，菲臘親王親自回覆了有關緋聞的傳言，他一如既往地心直口快，說：「你們想過嗎？在過去 40 年裡，我去任何地方，都無法擺脫警衛的陪伴，怎麼有空做這些事呢？」婚姻忠誠，貴在兩人一齊給予國家承諾，忠誠於對方做出的選擇，忠誠於給予彼此自由空間，忠誠於在忠於自己的前提下，給予對方無盡寬容。

我知道菲臘親王不喜歡接受讚美，但一直以來他都是指引我方向、給我力量的人。 英女王伊利沙伯二世

王室日常，也僅有公開日程，能擺在大眾面前。結褵 70 載，年復一年，他一如既往地展示英國紳士的柔軟，伊利沙伯自樓梯走來，見他向前牽住髮妻的手，小心翼翼地攙扶，生怕她有一絲閃失，他望她眼神，仍有脈脈含情，說的是一生相伴，盡在朝朝暮暮。

有誰的婚姻，只有純淨無瑕。真實的童話故事，展示愛情的另一種忠誠可能。

▼▼【按圖預覽相關圖輯】梅根的王冠是借來的？ 5個戴王冠規定時間年齡有限制

+ 9 + 9 + 9

相識相愛 82 載，謝謝你此生為愛奉獻

2017 年，高齡 95 歲的菲臘親王宣布退休，此後，他缺席了女王官方生日閱兵，以及諾曼第登陸 75 週年等重大活動，有人說，菲臘親王身體不復當年，亦有人說，親王與女王早已分居，菲臘晚年搬離白金漢宮，長時間互不相見。

晚年分居，留給世人無限想像，但回顧 2002 年，伊利沙伯女王在一場公開演講說，誰也無法抹滅，過去 50 年來菲臘親王對她做出的無私貢獻，她手捂在心口，用雍容而大氣的英式口音，說道：「這麼多年來，他一直待在這裡，為家庭、為國家所做出的貢獻，超過了我們的認知。」

氣度，是伊利沙伯二世一貫的風格，一如菲臘親王於公開演講時所說，於他而言，婚姻最重要的無非忍讓。「忍讓」，女人對此美德，必然不陌生，然菲臘一介鋼鐵男子，以女王結褵夫婿之名，做足容忍與謙讓，這一點，他勢必非常、非常的努力。

即便如此，他仍歸功於妻，在兩人結婚 50 週年的慶典上分享：

我認為，在婚姻中我們學到的教訓是，忍讓，是任何幸福婚姻中必不可少的品質，女王在這點上，做得尤其之好。 菲臘親王

婚姻是長跑，需要彼此不斷調整步伐，節奏時好時壞、時快時慢，沒有任何的磨合與相處，全然與生俱來。不同個體之間，必有無法理解之事，皇室婚姻亦然。結褵超過 70 年，兩老決定分居度過，必有其因，但那未必不是愛。

愛情的模樣很多，不是只有黏膩式的相處才是愛，熟齡的愛情，很多時候可能是互相敬重，願對方自由。

生命有其終，99 歲的菲臘親王，於 2021 年的 4 月 9 日，迎來生命的夕陽。

回顧夫妻生命，將近一個世紀，見證多少物換和星移，與妻訣別，在瞬息睡夢之間，不知親王是否喚起，1939 年的不列顛尼亞皇家海軍學院，他初見伊利沙伯，兩人相識，一眼瞬間，注定長達 82 年，不朽的世紀愛戀。

▼▼【按圖預覽相關圖輯】英女王94歲健康長壽 5秘訣最愛吃魚每天必花幾小時做呢樣

+ 12 + 12 + 12

▼▼【按圖預覽相關圖輯】懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？

+ 9 + 9 + 9

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【關係日記】菲利普與伊莉莎白二世：相愛八十載，願作女王背後的男人，看愛人撐起民心】