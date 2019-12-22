【英國時尚】五個傳統貴族品牌推薦　英女王御用手袋大曝光

說到英國品牌，大部分的人都會想到高品質手工訂製西裝、皮鞋、皮件等紳士必備物品。而這些品牌也給人傳統、矜持、體面的印象，而好的英國品牌總是擁有超高的性價比，而且大多與王室聯繫緊密，這也使得普通人不用花太多錢，就可以觸碰到皇室御用等級的商品。但這些品牌時常知名度不是那麼高，但也相對不好買。

1.Johnstons of Elgin

Johnstons of Elgin創立於1797年，221年來一直專注於製作羊絨製品，同時也為很多世界頂級大牌生產羊絨產品。作為擁有英國皇室認證的品牌之一，它一直在為英國皇室供應羊毛產品。而它在蘇格蘭Elgin的工廠，全英國最大的羊絨製品廠，也是蘇格蘭唯一有能力從纖維加工至成品的工廠。從原料到製作，整套生產線非常的完善。

Johnstons最有名的產品為駱馬毛製品，它被稱為奢侈品的終極象徵，珍貴稀少，極致奢華。早在在100多年前，就已經開始把駱馬毛做成了圍巾。Johnstons也深受英國王室的喜愛，不僅擁有皇家認證，查理斯王子、安妮公主都是他們的顧客。

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2.Launer

創立於1941年的Launer是英國著名的手工皮具品牌。 1968年Launer獲得英國皇家認證，開始為英國皇室供應，並於1981年獲得了女王頒發的榮譽勳章。從此以後，Launer包包就伴隨在女王大人的身邊不曾改變。

Launer包包採用的皮革擁有專利權，所有的包包都由頂級工匠們純手工製作，一名工匠製作一隻Launer包包需要十天左右，為了保證其每一款包包都是精品， Launer至今只有十幾名頂級工匠，而絕不進行大批量生產。為了配合女王多姿多彩的衣服和帽子，Launer包包一樣是色彩繽紛，不同材質的糖果色層出不窮，最近也推出了很多拼接色的款式。而且從1977年開始，女王就一直在使用Launer包包，算下來，大概也有40多只了，且都是王室自掏腰包定制，而亮相次數最多的就是經典的黑色LaunerTraviata。

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3.Ettinger

1934年，Gerry Ettinger成立了Ettinger皮質配飾品牌。直至今日，Ettinger都一直堅持著「英國製造」的準則。每一位成熟工匠的培訓週期是五年。雖然這樣的速度制約著Ettinger品牌產品生產規模的擴大，但是Ettinger家族一直堅持保證每一件產品質量的上乘。

Ettinger從製作馬鞍起家。馬鞍外表使用馬勒皮，厚實和防水。內裏則使用了傳統的植物鞣製技術，讓馬匹接觸時感到溫暖，並且不會受到化學物質的刺激。黑色的外表，黃棕色的內裏搭配。Ettinger之後開始製作錢包，這樣的材料選擇以及顏色搭配就被沿襲下來，還成為了Ettinger的經典產品，暢銷了80年。

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4.Deakin & Francis

Deakin & Francis 是英國一家老牌珠寶和銀器家族企業，由 Benjamin Woolfield 創建於1786年，現在已經是第七代了，可謂是歷史悠久。這家企業最有名的就是袖扣，在過去的200多年以來， Deakin & Francis 已經為全球的名人以及皇室成員設計了超過1000餘款的袖扣式樣。

Deakin & Francis在初期的時候主要是會出現在隱秘貴族或低調紳士的身上，很少有大眾明星傾力推廣。但Deakin & Francis始終堅持百年傳承的理念和工藝，保持產品最原本的品質和設計情懷。終於，Deakin & Francis透過電影《皇家特工：間諜密令》開始真正出現在大眾視野中。

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5.Joseph Cheaney & Sons

創立於1886年的Joseph Cheaney & Sons，是一家歷史悠久的英國手工鞋履品牌，家族世代以生產完全英國製造的最好鞋履為宗旨。堅持純英國製造，一雙鞋200多道工藝，每一道都是手工完成。而皮革也是經過嚴格篩選，最終一張皮只能做4到5雙鞋。

Cheaney還保留了最傳統的英國製鞋工藝，比如在鞋底的腳弓墊一塊木板，腳掌用軟橡木充填，這樣做不僅能讓鞋底有支撐，還能隨時間，越來越貼合主人的腳型。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2020五個不能錯過的英國品牌推薦】