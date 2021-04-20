攝影師實拍女性高潮表情變化　5種自然反應辨別性愛「頂峰」真偽

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-20 22:00

性愛．高潮｜對於許多女性來說，性愛話題像是禁忌一般讓人難以啟齒，更別提將造愛時高潮的樣子展現在人前。高潮等於一次完美性愛的「頂峰」，無論是自慰還是性交，女性相較於男性達到高潮的需時更長，甚至在性交過程中更難達到高潮，因此女生每一次的性高潮都是如此難能可貴。

許多女生對於性事都不敢開口？（《非分熟女》劇照）

巴西攝影師記錄女性高潮 攝下真實珍貴的瞬間

性愛並不是一件難以啟齒的事情，女性高潮應該獲得更多的重視。有研究指出，在性交過程中女性會將大多精力用在取悅男性或讓男性愉快身上，卻較少關注自己的性愉悅。過往就有巴西攝影師Marcos Alberti進行一項全新攝影計劃——《The O Project》，專門記錄女性達到「高潮」的前後模樣，拍攝對象更邀請了不同國籍的女生，包括中國、新加坡、美國、法國等。利用四格相片簡單又真實地呈現女性達到高潮時的臉部表情，細緻地呈現性高潮愉悅，發現性格迥異的女生在高潮時，臉部的表情也各有不同。

▼▼▼【按圖看】不同性格的女生，高潮時的表現也大有不同？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

巴西攝影師Marcos Alberti表示這次是與情趣品牌Smile Makers一起合作，通過女性使用「震動按摩棒」，從開始、過程、高潮到結束，一一記錄女性高潮時的樣子，他表示：「過程中以最真實的方式，呈現女性的高潮，沒有修圖、沒有假裝、沒有演戲、沒有干擾，就像日常生活一樣。」同時，Marcos Alberti也希望透過這個攝影計劃，讓更多人對於自己的性別及身體感到自信，另外鼓勵所有女性更自由自在地討論性高潮，無需覺得尷尬。

▼▼▼【同場加映：12星座性愛 做愛配合性格 最佳體位姿勢分析 誰最愛女上男下?】12星座「最佳性愛姿勢」▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

只有30%女性能性交高潮？ 陰道性交不是唯一滿足途徑

相比男性，女性更難達到高潮？麥斯特與強生（Masters and Johnson）的性學研究指出，男性與伴侶進行性交時，平均花4分鐘便達至高潮；與此同時，女性在相同情況下需要花10至20分鐘才能達到高潮。此外，美國性愛與情感專家Laura Berman指出，只有30%的女性能在性交時達到高潮，很多女生更有可能為了滿足另一半而假裝高潮。

性學家Shere Hite提出70％不能在性交當中達至高潮的女性，能夠通過自慰來容易地達至高潮。（Womanizer WOW Tech/Unsplash）

女性的性興奮屬於慢熱型，因此男生們應該多多關心及留意伴侶的反應與感受，不要過於進取及急功近利，除了陰道性交外，愛撫、刺激陰蒂、敏感帶、使用性玩具等能有助女生更放鬆、更享受而成功高潮。高潮是一種美好又純粹的境界，其實無論是與伴侶性交還是自慰，在每次性高潮中都應該毫無負擔、盡情享受這份快樂，無需害怕表現自己的真實感受！

▼▼▼【女性性高潮的5種表現】▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【同場加映：床上的挑逗情話令性趣大增!==>性愛教室 瞬間激起慾火的8句挑逗情話 讓床上戰鬥力興奮度倍增】▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

參考資料：〈Why So Many Women Have Trouble with Orgasm〉，Marcos Alberti