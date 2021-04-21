麥明詩緋聞男友女伴多戀情觸礁？　6大特徵辨別是否遇上情場玩家

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-21 22:00

麥明詩 （Louisa）自從與林作分手後，偶有緋聞傳出但她從未公開承認有新戀情。麥明詩不久前被拍到與參與無綫節目《衝上雲霄大選》的前機師盛勁為 ( Keith )野餐，因而傳出兩人拍拖，但男方被指「經常不同女伴」，他之後亦稱與麥明詩是朋友吃飯關係，「看不到（與麥明詩）有發展可能性」。戀情曖昧期，發現對象「女伴多」應否知難而退？專家提示情場玩家原來有6大特徵。

麥明詩被傳出有新戀情，但她Instagram澄清「不用恭喜，只是朋友，謝謝關心」； 而Keith近日上傳與朋友飯聚的合照，其中一張是與女性朋友的合照，兩人並肩坐在一起，態度親暱。有網民留言指Keith「經常不同女伴」，他則回覆指是女方是「多年朋友了」。

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麥明詩與前機師Keith傳緋聞，但兩人一直否認。（louisa_mak）

Keith外形不俗，高薪厚職的機師背景，條件吸引，難怪被傳是情場玩家。

事實上，在戀情曖昧期，遇上女性朋友多的對象，少不免心大心細，擔心對方是情場玩家？對對象心大心細？不妨參考外媒《HuffPost》引述兩性專家分析情場玩家6大特徵。情場玩家「無樣睇」，不一定外形出眾，但行為上的特徵或有助你投入感情之前，提高警覺。

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參考資料：HuffPost

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