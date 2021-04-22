蔣雅文7年婚姻告終　以搵工喻愛情不合就分：做回自己是最好選擇

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-22 15:56

蔣雅文離婚｜蔣雅文（Mandy）以一張婚紗獨照宣布結束與朱經雄的7年婚姻，去年蔣雅文與丈夫在台北經營的甜品店結業，她回到花蓮，丈夫在台北打拼，因而傳出婚變消息，蔣雅文卻一直未有正面回應。如今整頓過後，終於正式宣布他由丈夫變成前夫，與當初兩人決定結婚一樣，沒有太多驚天動地的情節，沒有撕破臉，和平地分開，默默地祝福。

蔣雅文（Mandy）上傳婚紗獨照，宣布已與朱經雄離婚。（IG@yawen_j）

蔣雅文（Mandy）由盡人妻責任到學懂愛自己

人生走到不同階段，會有不同課題。蔣雅文（Mandy）婚後由花蓮搬到台北，縱然她心知花蓮的慢活最適合自己，仍願陪伴在丈夫朱經雄身邊一起打拼，蔣雅文受訪時曾形容搬到台北是「盡人妻的責任」，7年婚姻要她上的這一課是「愛人」。

【點擊看】蔣雅文（Mandy）去年曾在IG上與網民互動，言語間早暗示婚變，只是不願戳破？▼▼▼

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蔣雅文（Mandy）有着典型處女座的固執，前夫朱經雄曾說「她脾氣大，決定了就是決定了，不會改變。」當愛上了，她卻又願意「退讓」，追求精神自由的她，在租金物價昂貴的台北開店，每天為錢所困。蔣雅文早前在杜汶澤網台節目《尋找他媽的故事》中擔任嘉賓，介紹花蓮，主持之一的李拾壹憶述曾光顧她在台北的甜品店，「在台北的Mandy不會笑看起來像苦瓜乾，在花蓮的她才會笑。」

蔣雅文（Mandy）去年搬回花蓮居住，與丈夫分隔兩地，原來也早已協議離婚。（IG@yawen_j）

朱經雄受訪時曾形容自己是個「坐不定」的人，喜歡到處跑，蔣雅文（Mandy）則是過着日復日的重覆生活，為愛搬到與格格不入台北，蔣雅文與朱經雄大概都懷抱着一個「對方為自己改變」的心願。

我們曾經以為能改變對方，但真實人生不是偶像劇。 蔣雅文（Mandy）

雖然蔣雅文曾為台北生活定下「8年死線」，但他們曾經不甘就此各走各路，不斷為關係努力，找出讓兩人都滿意的生活模式。朱經雄曾在Instagram上感性直言：「雖然我還沒成為你心裡想的那個人，但我真的很努力想守護好一個家。我們是冤家，也是分不開的人。兩個人一起好好努力，日子總是會越來越好的。 」

蔣雅文（Mandy）與前夫都曾為維繫關係而努力。（IG@yawen_j）

當走不下去 分開或是個「實在」的決定

勉強過、嘗試過、努力過，卻不奏效，過程中更仿佛迷失了自我，蔣雅文知道是時候上人生的下一課——愛自己。

蔣雅文沒有等到8年期限完結，在台北開店6年便決定搬離。她曾坦言與前夫最合拍的地方就是兩人都很「實在」，結婚時沒有夢幻婚禮，只付了台幣50元登記結婚，之後便踏實地過生活，分開時，明知走不下去，不如及早離場，做回自己。在還未對彼此有怨言之前分開，兩人仍會彼此祝福。

感恩能互相尊重選擇的權利 蔣雅文（Mandy）

蔣雅文（Mandy）祝福前夫，希望對方找到對的人。（蔣雅文Facebook）

蔣雅文（Mandy）在節目《初戀還未來》中曾以搵工比喻愛情，她自言在戀愛路上遇過好人也遇過渣男，鼓勵女生在愛情上要多作嘗試。蔣雅文的婚姻，給我們的啟示大概就是愛情中最美好的結局不一定是開花結果，而是適時放手。

即使那份工作你覺得不適合，至少你知道那份工作不適合，那麼你距離適合自己的工作就會愈來愈近。 蔣雅文（Mandy）

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