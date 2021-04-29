性愛教室｜性治療師揭11種性愛人格　床上情慾角色誰無禁忌底線？

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性愛｜人人性格迥異，對於床事也有自己的一套看法或風格。有人尋求刺激、有人舒壓助眠、也有人為了滿足伴侶。「性愛」是逢場作戲還是情感交流，每個人都有各自不同的解答，在「性關係」中你又扮演著什麼角色呢？

性治療師Vanessa Marin表示：「就像在關係中尋求彼此理解，我們也需要知道在性生活裡，自己究竟要什麼。」（《我們不能是朋友》劇照）

揭開11種性愛人格　從床事看出情慾真面目

床事也能看出一個人的個性？在親密的愛慾關係中，不單是肉帛相見感受高潮後的溫存，同時也是雙方情感投射的過程。每個人對「性」各有不同解讀，已有20年咨詢經驗的美國性治療師Vanessa Marin根據經驗將人對「性關係」的想法與需求，歸納出11種性愛人格。熊熊愛火的背後暗藏玄機，在床事上你扮演著什麼角色？誰又是禁忌挑戰者追求性愛絕無底線？

▼▼▼【按圖看性治療師解密11種性愛人格　有人喜歡角色扮演觸碰禁忌？▼▼▼

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參考資料：HUFFPOST

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