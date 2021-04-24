性愛教室｜女生難享受性愛因體位？　性治療師解說5個體位易高潮

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-26 18:10

性愛／高潮｜「性」不只是兩腿之間的律動，更是見證伴侶相愛的親密交流。性關係中，雙方都希望對方能夠舒服愉悅，在旖旎繾綣間享受一趟刺激又歡愉的性愛旅程。然而，女性相較於男性達到高潮需時更長，有哪些體位有助女性更容易達到性高潮？

麥斯特與強生（Masters and Johnson）的性學研究指出，女性需要花10至20分鐘才能達到高潮。（《下輩子我再好好過》劇照）

5個女性更易達到高潮的「最佳體位」

高潮有如一次完美性愛的「頂峰」，亦是不少男女造愛時的完美句號。事實上女性的高潮往往比男性来的慢些，美國性治療師Vanessa Marin指出確實有不少女性僅靠陰道性交難以達到高潮，因此她分享了數個有助女性達至高潮的「最佳體位」，讓雙方性愛時一起投入這徐徐纏綿之中！

▼▼▼【性治療師詳細解析：女性更易到達高潮的「5個最佳體位」】▼▼▼

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參考資料：Bustle