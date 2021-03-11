撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-11 22:00

香港風氣保守，許多女性對於「自慰」避而不談，甚至覺得羞恥。事實上「自慰」是正常的生理需求，也不是應該遮遮掩掩的行為，甚至還會為身體帶來一些意想不到的好處！

自慰對女性身體有哪些好處呢？（Hanna Postova/Unsplash）

女性自慰能舒緩經痛？

許多女生都經歷過疼痛難耐的經痛，情況十分普遍，不過原來女性自慰與月經亦相關，甚至能夠幫助舒緩經期疼痛的效果！「Womanizer」在2020年曾發表了一項有關經期自慰的研究，這項研究與性治療師瓊斯博士一起合作進行，找來486名參加者進行了3個月時間的測試。

參加者被要求放棄她們固有的舒緩月經疼痛的方式，而改用自慰這個方法，並記錄下她們經痛的強度及頻率，調查結果顯示自慰習慣讓參加者的疼痛數值下降，代表自慰能即時舒緩經痛痛楚。當中有31%參加者確認自慰可以大大減輕疼痛強度，62%表示至少可以一定程度減輕痛楚。

原來規律的自慰習慣有助舒緩經痛。（Dainis Graveris/Unsplash）

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資料來源：Womanizer

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