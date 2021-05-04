Bill Gates蓋茨與太太27年夫妻緣盡　婚姻破裂難敵「這個原因」？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-04 18:50

世界首屈一指的美國億萬富豪65歲比爾．蓋茨（Bill Gates）與56歲妻子梅琳達（Melinda Gates）今日宣佈結束長達27年的婚姻，舉世震驚。比爾．蓋茨與梅琳達是外界公認的「菁英夫婦」，從上司下屬的關係到共諧連理，回首這段傳奇經歷，如今兩人婚姻面臨破局讓人不勝唏噓。

比爾．蓋茨（Bill Gates）與56歲妻子梅琳達（Melinda Gates）宣佈結束長達27年的婚姻關係。（gettyimages）

▼▼▼【比爾．蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）宣佈離婚 聲明中提及「無法再以夫婦的身份在生命中共同成長」】▼▼▼

比爾．蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）發表聯合聲明宣佈離婚。（Bill Gates@Twitter）

比爾．蓋茨（Bill Gates）與妻子相差9歲譜寫童話愛情

比爾．蓋茨與梅琳達從邂逅到相愛相知，是一段讓人回味無窮的佳話。當時，年輕有為的梅琳達是一名「高材生」，大學取得電腦科和經濟學雙學位，後來又取得工商管理碩士學位。聰明能幹的梅琳達順利加入微軟公司成為一員，也正是如此她的人生徹底被改寫了。

有指比爾．蓋茨與梅琳達初次相遇是在一次工作晚宴上，經過一番交談後，比爾．蓋茨很快被聰明能幹的梅琳達深深吸引住，詢問了聯絡方式後隨即對她展開追求。熱愛創新、冒險的兩人志同道合，很快成為身心契合的絕佳伴侶，彼此吸引著。

▼▼▼【梅琳達（Melinda Gates）美貌出眾 年輕時是科技界萬人迷？】▼▼▼

她很樂觀，她對科學很有興趣，她處事比我圓潤，她比我少一點執著。 比爾．蓋茨

不過原來兩人一開始對關係並不「認真」，比爾．蓋茨說：「她（梅琳達）在公司有很多男性朋友，而我只有微軟」。不過在約會一年多後，他們察覺到對方的真心，並認真看待對方就是一生相守的愛侶。梅琳達看見這位科技才子風光背後溫柔真摯的一面：「他的內心深處是一個很柔和溫暖的人。」

外人只看見他的外殼，我看見了他心底深藏的溫柔。 梅琳達（Melinda Gates）

比爾．蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）於1994年在夏威夷舉行婚禮成為夫妻。（melindafrenchgates@IG）

是下屬也是賢內助 戀愛7年曾對婚姻卻步？

在公司比爾．蓋茨是梅琳達的上司兼老闆，而私下他們是一對熱戀中的情侶，無所不談。戀愛多年後，兩人走到感情的交叉路口，比爾．蓋茨認為：「只有兩個選項：要不我們分手，要不我們結婚。」在紀錄片《Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates》中，梅琳達笑著回憶道：「有一天，我走進他的（比爾．蓋茨）房間，看見白板上列了清單，分析結婚的優缺點。」對「工作狂」比爾．蓋茨而言，婚姻是一件嚴肅的事情，要平衡工作與家庭對他來說並非易事。

1994年比爾．蓋茨做出人生的選擇，他決定與梅琳達攜手步入婚姻殿堂，兩人在夏威夷舉行婚禮，戀愛7年後認定對方就是終身伴侶，而梅琳達亦成為人人稱羨的「首富太太」。

梅琳達（Melinda Gates）婚後誕下兩女一子，組建幸福的五口之家。（gettyimages）

▼▼▼【回顧比爾．蓋茨（Bill Gates）與梅琳達（Melinda Gates）恩愛合照】▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

不甘做億萬富翁比爾．蓋茨（Bill Gates）背後的女人：我們是平等的

婚後梅琳達誕下兩女一子，1996年她選擇離開微軟公司，全身心投入慈善工作和家庭。梅琳達對慈善事業展現了超然的熱忱，她一邊照顧家庭，一邊靠自己的影響力在國際為弱勢群體發聲，她不想被「首富妻子」的身份束縛自己。行裝樸實無華的梅琳達靠自己的才幹與智慧，在世界舞台以女性面孔嶄露頭角。無論是事業、家庭還是個人發展，她都致力與比爾．蓋茨尋求一種平等的關係，就連比爾．蓋茨也認同她是生活中「最佳夥伴」，向妻子表達感謝。

梅琳達（Melinda Gates）一直未貧窮、女性議題等發聲，積極投身慈善工作。（melindafrenchgates@IG）

風雨同守27年 婚姻觸礁早就透露端倪？

比爾．蓋茨在紀錄片中坦言自己步入婚姻前曾經猶豫，無法確定自己是否能同時經營公司及婚姻，他投入工作的時間與心血確實比家庭要多得多。婚後比爾．蓋茨忙於工作，經常出差，只留下梅琳達與孩子留在偌大又空蕩蕩的房子裡。面對現實問題，梅琳達曾在2019年接受訪問時說：「我依然記得那些婚姻中令人無比煎熬的日子，我一度心生念頭：『我還能堅持下去嗎？』」如今看來兩人的婚姻生活似乎早已出現裂痕，工作與家庭失衡，埋下離婚伏筆。

比爾．蓋茨的友人曾分享：「比爾．蓋茨欣賞她（梅琳達）的一切，他是我認識唯一不會抱怨太太的人。」可惜如今兩人夫妻緣盡，比爾．蓋茨夫婦以「無法再以夫婦的身份在生命中共同成長」為由，結束27年的夫妻情，讓人感到惋惜不已。

二人攜手走過數十年的風風雨雨，在彼此的人生都留下過美好的回憶，即使分離收場，一切好聚好散。相信他們仍會在人生道路上馬不停蹄地施展抱負，正如梅琳達所言：「如果不能跟他有結果，我就會往前進，我知道的。」

比爾．蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）無法攜手走完婚姻之路，讓人唏噓。（melindafrenchgates@IG）

▼▼▼【同場加映：奧斯卡2021｜最佳女配角尹汝貞離婚重生 曾愛得卑微生活像傭人？（延伸閱讀）】▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼【同場加映：特朗普夫婦差24歲忘年戀 第一夫人未如幸福 小舉動揭早就沒愛了?（延伸閱讀）】▼▼▼