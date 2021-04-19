伙記辦大事｜歐陽震華結婚25年　膝下無兒女恩愛不減：老婆是全部

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-19 22:00

60歲「收視福將」歐陽震華近日攜新劇《伙記辦大事》回顧電視熒幕，今次他與視帝馬德鐘聯手主演新劇讓劇迷十分期待。歐陽震華曾飾演過多個經典角色，而現實生活中，歐陽震華的角色則是名副其實的一位「愛妻號」，與老婆傅潔嫻相遇相知的愛情故事在娛樂圈成為一段佳話。

60歲歐陽震華已經4年未拍電視劇。（《伙記辦大事》劇照）

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歐陽震華曾經歷婚姻失敗 娶一代賭王孫女曾被指「吃軟飯」

60歲歐陽震華曾經歷過一段失敗婚姻，據悉對方是一名髮型師，兩人相識後一拍即合，隨後於1991年「拉上天窗」，可惜婚姻僅維持了2年便以離婚收場。後來歐陽震華邂逅傅潔嫻，她是澳門一代賭王傅老榕的孫女，有傳其家族資產近百億港幣，然而當時歐陽震華仍在娛樂圈「摸爬滾打」，兩人識於微時。

歐陽震華與傅潔嫻的戀情一開始並不被看好，外界有不少傳出認為歐陽震華「吃軟飯」的流言。不過，亦有傳當初是「女追男」，更指女方傅潔嫻主動提出結婚要求，甚至有傳歐陽震華是在結婚前才知道對方家世。兩人於1996年步入婚姻殿堂，認定對方就是相守一生的終身伴侶。

60歲歐陽震華曾擁有一段失敗婚姻。（VCG）

我老婆嫁給我是因為我副身家，我副內在身家，因為我心中富有。 歐陽震華

後來歐陽震華娛樂事業漸有起色，憑藉電視劇《醉打金枝》、《陀槍師姐》、《洗冤錄》、《金裝四大才子》等劇中的經典角色，讓觀眾留下深刻印象，奠定了實力派演員的地位。同時，亦用行動及實力證明自己有能力照顧妻子，展示兩人相愛的真心，並非物質金錢可衡量。

歐陽震華經歷生死關頭 妻子不離不棄

2013年歐陽震華突然被送入醫院深切治療部搶救，據悉他在聚餐時因進食過量加上食物「落錯格」導致急性肺炎，生命垂危，幾乎一隻腳踏入鬼門關，讓其妻子、家人及圈中一眾好友都萬分擔心。幸好最後歐陽震華經搶救成功醒來，醫生透露他昏迷時間愈長愈危險，甚至有可能成為植物人。而太太傅潔嫻一直伴隨左右，想必身心都承受著巨大壓力，在歐陽震華出院接受記者訪問時，太太傅潔嫻不禁聲淚俱下，擁著老公歐陽震華哭泣，場面溫馨又感人，夫妻恩愛程度溢於言表。

老婆是我的全部。 歐陽震華

歐陽震華的太太傅潔嫻是前賭王傅老榕的孫女。（歐陽震華@微博）

歐陽震華曾受好友佘詩曼（阿佘）邀請，在大陸節目《看我的生活》作客時，分享了自己人生感悟及婚姻觀。歐陽震華表示會希望比太太「走先」一步，但現在就有另一個想法，就是要比太太「走遲」一步：

我會想遲死過太太，因為我好擔心如果我死先，怕沒有人照顧她。 歐陽震華

▼▼▼（按圖看）【歐陽震華走過鬼門關 與太太傅潔嫻相擁而泣】▼▼▼

歐陽震華結婚25年膝下無子 靠「1招」保鮮恩愛如初

歐陽震華與傅潔嫻結婚二十多年一直膝下無子，有指兩人曾有生育計劃，年過四十的傅潔嫻亦尋訪過人工受孕，但後來歐陽震華表示：「我不想老婆辛苦，不想給壓力老婆」，打消了生小孩的念頭。夫妻二人選擇享樂人生，經常結伴出席各種聚餐活動，與好友相聚一邊暢談一邊享受美食，生活過得逍遙自在。歐陽震華常常在社交網站上分享與老婆傅潔嫻的甜蜜合照以及外出遊玩的照片「放閃」，夫妻二人名正言順地享受甜蜜的「二人世界」，生活有滋有味。相信兩人經歷2013年一劫後也更加珍惜眼前人，攜手走過人生高低起伏。

▼▼▼（按圖看）【「愛妻號」歐陽震華與太太傅潔嫻如膠似漆】▼▼▼

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