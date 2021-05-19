護膚貼士｜洗面護膚4大錯誤易中伏　敷面膜做漏一步「倒吸水」？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-19 18:00

護膚｜保養皮膚如何最有效？有日本美容師分享心得，指護膚品不需多，程序也不複雜，甚至有些習以為常的護膚方法，例如卸妝後洗臉、以爽膚水濕敷，原來未必適合所有膚質，反可能令皮膚反變乾燥、敏感； 究竟有哪些護膚方法，你可能有機會一直做錯了？

護膚錯誤｜護膚品不是愈多愈好。（鍾欣潼＠小紅書）

日本美容師分享4大護膚壞習慣：不要過度洗臉 爽膚水不一定適合濕敷

日本美容師「coco熊貓在東京喲」在YouTube分享護膚心得，很多女生都誤以為，護膚程序愈多愈好，護膚品也是愈多愈滋潤，但她指出，護膚程序應以簡取勝，若感覺皮膚夠濕潤，則不必再塗抹更多護膚品。很多女生習慣把爽膚水以化妝棉濕敷，但這樣做或會導致臉上生痘痘。

她提出，敷面膜也大有學問，不一定天天敷，也不是愈久便愈好，隨時反而有「倒吸水」情況，愈敷愈乾。

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