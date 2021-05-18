減肥｜歐倩怡4招減磅不復胖：食飯助控制食慾　外食分量不超5湯匙

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

減肥｜歐倩怡近日在IG分享跳椅子舞的相片，造型性感，身型健康。歐倩怡在減少幕前演出後，修讀營養學學士與運動營養學碩士課程，不時在社交媒體分享減肥與運動小貼士，她更曾為了快速減磅，而戒掉所有碳水化合物，結果復胖20磅，比不減更胖，引以為戒－米飯絕對不能戒。要健康減肥，到底要怎做？

【歐倩怡｜減肥】歐倩怡近日在IG分享跳椅子舞的相片，造型性感，身型健康。（cindyauau/ IG）

歐倩怡曾戒碳水化合物反彈20磅 4招減肥不復胖：偶爾也要放縱可吃雪糕

41歲的歐倩怡攻讀運動營養學碩士課程，不時在社交媒體上分享減肥飲食與運動心得。歐倩怡曾以錯誤的方法修身，為了快速減肥而戒吃所有碳水化合物，成效雖快，但卻令她心律不正；當她復吃碳水化合物時，磅數也快速反彈，重了20磅；一下子大減食量，也會令皮膚鬆弛。

【歐倩怡｜減肥】41歲的歐倩怡以運動與健康飲食保養。（歐倩怡Cindy Au@FB）

但在她修讀營養學後，她也悟出了一套適合自己的減肥方法。除了少食多餐、控制飲酒量等老生常談，她更分享不同生活小貼士，如偶爾也要放縱，吃吃自己喜歡的食物、分享食物不易吃過量等等。

▼▼▼【點擊看】歐倩怡的減肥「小貼士」，不一定要把全部垃圾食物戒掉，外出用餐與同桌分享不易復胖▼▼▼

另外，歐倩怡也曾分享她的日常飲食原則，配合運動，便能維持苗條身材，當中包括絕不戒掉米飯，每天都吃紅肉等等。而香港營養師學會認可營養師謝施敏也認同，碳水化合物是人體不可缺少的，而足夠的澱粉質，不但令情緒更好，也能令身體不易吃過量。

▼▼▼【點擊看】歐倩怡4招減肥法，這樣吃不易復胖？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

同場加映：

▼▼▼【點擊看】哪些是低升糖指數食品？易瘦體質第一步做到後，第二步便是減少碳水化合物，每日如何吃？按圖詳看如何3步養成易瘦體質！▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼【點擊看】日女生Noa半年減18kg 改變進食次序成易瘦體質▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼【點擊看】Noa日常的飲食餐單，每餐有肉、也有碳水化合物，但她堅持進食次序對瘦身效果重要，碳水化合物必須留待最後吃。▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼【點擊看】3個壞習慣瞓錯枕頭致雙下巴？5秒瘦面操2周見效變回「V面」▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【點擊看】佘詩曼45歲凍齡5大秘技，塗抺護膚品手勢原來也大有學問？▼▼▼