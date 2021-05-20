新垣結衣結婚｜星野源5年前偷寫「情書」：欣賞她似普通女孩

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-20 19:05

【新垣結衣】日本「國民老婆」新垣結衣宣布婚訊，與合演劇集《逃避雖可恥但有用》的男主角星野源結婚，同時宣布退社，以個人身份繼續在演藝圈發展。消息令人震驚，不過其實新垣結衣早在2016年演出電視劇《逃避雖可恥但有用》時，已指自己會在5年後結婚，而星野源原來也早在5年前寫下「情書」，原來二人戀情早見端倪？

日本「國民老婆」新垣結衣宣布結婚，對象是合演《逃避雖可恥但有用》的男主角星野源。（《逃避雖可恥但有用》＠twitter）

新垣結衣結婚不再當「國民老婆」 出道20年從未公開承認戀情

33歲的新垣結衣13歲時因姊姊鼓勵參加雜誌模特兒的徵選而入行，多年來參與不同演出，有新垣結衣的劇集，幾乎都是收視保證，出道20年的新垣結衣緋聞寥寥可數，從未正式承認過任何一任男友，但與新垣結衣傳緋聞的男星，大多都是同劇演出的男主角，也屬「男神」級別。

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其實，新垣結衣出道20年時間，從少女演到輕熟女，把大部分時間貢獻予工作，在20歲多歳時，她就曾在訪問中說到，感覺自信越來越少，覺得好像一個工具，不能說自己最想講的，事後才能說出自己的想法

我不想因為有人在背後推，而被迫向前走。 新垣結衣

新垣結衣表白不想做任人擺佈的木偶；到了女人30，她則說：「比起談感情，實現夢想更是人生的一大要事，也更希望另一半能夠支持自己的夢想。 她在露營紀錄廣告《Life is Friendship.》說到「中女」感覺：

如果想著一定要獲得幸福，那就肯定會產生焦慮。所以我覺得人只要好好活著就好了，享受當下自己的生活，對此感到快樂舒適就足夠了。 新垣結衣

有指新垣結衣與星野源兩人尚未同居，何時舉行婚禮及婚宴也還沒決定。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

「國民老婆」形象使新垣結衣受大家喜愛，但也似是令「新垣結衣」這4字不再屬於她自己，誰人跟她都不夠匹配。而新垣結衣閃婚，會否正是達到了她20多歲時的祈許？

新垣結衣拍攝時的專業表現與親切的個性令星野源大為欣賞，（《逃避雖可恥但有用》劇照）

星野源5年前就偷寫「情書」 與新垣結衣以結婚為前提交往

新垣結衣與合演《逃避雖可恥但有用》的男主角星野源結婚，有消息指新垣結衣並沒有懷孕，兩人尚未同居，也還沒決定婚禮及婚宴日期。

星野源比新垣結衣年長7歲，在2016年因《逃避雖可恥但有用》而結緣，但經紀公司透露，他們是在拍完特別篇後，才以結婚為前提開始交往的。星野源在劇中形象斯文、不多話、沒有脾氣，被觀眾視為理想丈夫，但其實戲外的星野源創作唱歌、寫作、演戲樣樣精通，更被指是戀愛高手。

星野源比新垣結衣年長7歲，在2016年因《逃避雖可恥但有用》而結緣。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

其實，星野源早在2017年出版的《從生命的車窗眺望》一書中，以《新垣結衣這個人》為題寫下「情書」，形容新垣結衣就是一位「很棒的普通女孩」，欣賞她即使大受歡迎，卻沒有架子，一樣謙卑，就似普通女孩，即使文靜，但也會與大家一起說說笑笑。與新垣結衣相處時間甚長，他大讚：

我每天至少會有一次讚嘆『這個人真的好棒』的時刻。 星野源

星野源指她細心體貼，當他想請求幫忙時，新垣結衣就已注意到並招手請工作人員協助；當為《戀》主題曲跳舞時，即使只有簡陋的舞步影片，新垣結衣在二人排練的那天已熟練了所有舞步，他大讚：「正視眼前的功課、超越障礙、還能隨時關心身邊的人。」但知道新垣結衣會為被稱讚而感到難為情，於是便偷偷寫下這文章。

或許，當時他們都不知道，二人的人生大事，會先在劇中預演一次；而這封最早的「情信」，也似是記下了感情萌生最初的模樣。

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