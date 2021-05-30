解夢｜夢見與陌生人造愛揭示「這想法」？　綺夢解讀有否出軌慾望

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-01 13:05

【解夢】日有所思，夜有所夢？發綺夢在夢中與陌生人造愛，有大膽情節，暗示甚麼？是現實中的性生活得不到滿足？若綺夢的對象是好久不見，又甚至是你的上司 則，則是否隱藏性慾上有某特別期待？

【解夢】在綺夢夢見跟伴侶以外的人做愛，是甚麼意思？（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

綺夢解讀：跟伴侶以外的人做愛 不一定是想出軌

解夢之前，首先要了解睡眠周期，一般來說，睡眠分不同階段，包含非快速動眼期睡眠與快速動眼期睡眠，多數在醒來後還記得內容的夢，都發生在快速動眼期。

在快速動眼期間，大腦活躍如清醒時，身體則在休息狀態；夢境則是在睡眠時，身體受內外或殘留在大腦的各種刺激引起的影象活動，大腦也會把在腦中的信息、記憶、日常的思考等無序地連結在一起，即使是想像出來的事情，也可能在睡眠時被大腦「借用」，並非完全的天馬行空。

既然夢境截取自大腦信息與記憶，那若夢中跟不認識的人發生性關係、伴侶以外的人親密接觸，是否也反映了出軌欲望？

心理學家與兩性專家Hilda Burke解釋，性愛夢境，或多或少反映心中慾望，若本來就對那人有好感，或許真的想跟他進一步發展；但若不是，或許不一定與性愛有關，如夢見跟上司發生性行為，或許上司只代表了事業，而你其實心底只想在事業上更上一層樓。

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