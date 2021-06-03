全智賢否認婚變分居傳言　女神最強「御夫術」：幸福不是因為美貌

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-03 18:01

全智賢與老公崔俊赫傳出婚變消息，震驚網民，二人隨即否認。全智賢丈夫更以《男兒當入樽》截圖告白「我想當全全（全智賢）老公」，如此霸氣愛的告白，令人不禁回想，全智贀的愛情，總是來得轟烈哄動，她與企業家丈夫崔俊赫的一段婚姻，更猶如現代童話，二人是小學同學，重遇後攜手走進教堂，婚後育有二子，多年來予人恩愛夫妻，突傳離婚，難怪立即成為熱搜。

資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩日前（6月2日）在個人頻道《橫豎研究所》驚爆全智賢婚變，指出全智賢正與丈夫分居，又爆崔俊赫說過「不想當全智賢老公」。

不過，全智賢所屬經理人公司文化倉庫隨後出聲明直爆料沒有事實根據，散布謠言，聲言會採取法律行動。而全智賢的丈夫很快否認婚變，又將自己通訊app KakaoTalk的背景畫面改以日本漫畫《男兒當入樽》的截圖，並將對白改成「我想當全全（全智賢）老公」，霸氣回應。

全智賢成為人妻人母後，身材樣貌依然少女。（LIVE Actually）

《橫豎研究所》以往也不少爭議，曾暗示劉在錫性侵，劉在錫出面否認，又曾爆宋仲基秘戀女律師，宋仲基也否認，其經理人公司也對該內容採取民事及刑事的訴訟，《橫豎研究所》之後將有關內容下架。是次爆出全智賢婚變，大為轟動，不少網民表示質疑，也有網民斥為增加瀏覽量而捏造事實。

▼▼▼《橫豎研究所》暗示全智賢丈夫外遇兼離家出走？網民怒斥荒謬，點擊看《橫豎研究所》的爆料惹爭議▼▼▼

全智賢與丈夫崔俊赫的婚姻，在現實中帶來童話般色彩，二人是小學同學，後來經朋友介紹重遇，全智賢老公崔俊赫來頭不少，父親經營金融資產管理公司，外婆是知名韓服設計師李英熙，而全智賢亦已是亞洲炙火可熱的女神級演員，全智賢曾指當初是被丈夫的傲慢所吸引，二人交往1年，2012年步入教堂。

當年婚禮場面盛大，宴請60席親友，全智賢身穿價值8千萬韓元（約港幣56萬）的Jenny Packham婚紗，幸福滿溢。

全力去「愛」：平常心看待之前先盡力

婚後二人愛得低調，但全智賢也曾於接受訪問談到自己對愛情及婚姻的看法；對於愛情，有些人覺得順其自然，以平常心看待，全智賢卻說，感情要「盡力」：

感情要做到平常心看待之前，還是得先努力、先盡力。

全智賢每次工作都盡力而為。（《藍色海洋的傳說》劇照）

「盡力」似乎就是全智賢的人生座右銘，全智賢為維持身材及健康努力做運動，其丈夫受訪時，曾指即使妻子拍攝到凌晨4點，翌日還是會6點起床做運動；2016年產後復出拍攝《藍色海洋的傳說》，泡在冰水內5小時也不喊苦。崔俊赫曾公開誇讚妻子，「她實在是個厲害的人，我很佩服她。」美貌的吸引力可以稍瞬即逝，打從心底的敬意卻更能令感情保鮮。

▼▼▼點擊回顧全智賢在戲劇上的亮眼表現▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

最強「御夫術」：我會得到幸福不是因為美貌

全智賢的盡力不只是嘴上說說，結婚之後兼顧事業和家庭，她真是拼盡全力。在家時盡力做好家庭主婦的工作，她受訪時曾透露自己親自下廚煮韓國料理，「看着丈夫吃我親手做的料理，我感到很開心。」她誕下兩個兒子後，曾暫時擱下工作，大概也是為了專注照顧家庭。

全智賢收服丈夫不只憑美貌。（STONEHENgE）

作為妻子及媽媽都盡善盡美，對於工作，她也從未放鬆。在暫停接幕前工作時，她依然努力維持身材，天天做運動，控制飲食，務求在復工時以最佳狀態示人。每次公開露面的全智賢，身材容貌絲毫沒有走樣，演技也完全沒有生疏，全智賢每隔數年才有影視作品，但每次能引起熱議，又能獲得一片好評。

全智賢曾指丈夫很喜歡「電影中的自己」，結婚後既在熒幕上有亮眼的表現，私底下亦盡力活出最好的自己，她的盡力，讓觀眾、讓身邊人都感受到，也是她美貌以外的魅力所在。

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】大S丈夫汪小菲同樣是愛妻號，結婚10週年「鴿子蛋」般大的鑽戒，點擊看他如何將大S捧在手心成女王（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】張兆輝與太太結婚24年保持恩愛因懂得避嫌？曾被女粉絲「色誘」霸氣回應，點擊看張兆輝如何向太太派定心丸及張太年輕時的女神照（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】陳豪同樣寵妻不手軟？結婚週年與太太搭直升機甜蜜遊澳門食二人晚餐，為陳茵媺調製專屬咖啡豆，點擊看陳豪過去的6大寵妻事跡（延伸閱讀文章）▼▼▼