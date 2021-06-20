12星座男戀愛時會怎樣寵壞你？金牛會把女友養肥　山羊捨得花錢

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-20 22:00

12星座｜從來都說，愛情有莫大的魔力。只要看到對方開心，就心甘情願為所愛的人付出。在12星座中，有些男生天生浪漫懂得哄人，有些卻是「直男」一個，總做出叫人不知好嬲定好笑的行為，到底不同星座的男生，在戀愛時會以怎樣的方式寵愛另一半？

12星座男在戀愛後會以怎樣的方式寵愛你？（《沒關係，是愛情啊》劇照）

戀愛中的男女總是如像變了另一個人，他們會有屬於兩個人的小天地，所以才能旁若無人地「放閃」。本是長得雄糾糾的男生們會喊另一半做「BB」，有些不是說説就算，而是真的會把對方當成BB般寵愛。天天噓寒問暖，天氣一轉涼就提醒對方多穿衣服，逛街時也會記掛對方，為她買小禮物。身邊朋友都笑他重色輕友時，他仍然只是傻笑。戀愛就立即變了樣，這句話不無道理，到底十二星座的男生在戀愛後會怎樣寵壞你？

▼▼▼【按圖看】12星座男寵愛另一半方式，誰的目標是要把女友養到「肥肥白白」?

+ 19 + 19 + 19

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】愛情與麵包如何選擇？點擊看12星座中到底哪3大星座愛情第一，又有哪3大星座金錢至上？（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】點擊看在12星座男生心目中，好老婆的標準又是甚麼？（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】不是好男友卻是好老公 婚前木訥婚後浪漫的星座男是？點擊看婚前木訥婚後浪漫的星座男（延伸閱讀文章）▼▼▼