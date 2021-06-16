35歲李光洙退出《Running Man》　出道零負評獲讚暖男：做好自己

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-16 20:00

35歲李光洙退出《Running Man》在娛樂圈投下震撼彈，因熒幕前詼諧搞笑的形象李光洙深得觀眾喜愛，伴隨著節目走過11個年頭，歷經跌宕起伏，此次離別讓許多粉絲都紛紛感到不捨，在李光洙最後一集有份參與的《Running Man》中，全體成員親自寫信表達對光洙的不捨與感激。 待人真誠有禮的李光洙無論在鏡頭前還是私下，都處處為他人著想，一直受到《Running Man》成員與幕後工作人員的喜愛。作為禮貌有加的暖男，李光洙出道13年來一直零負評！

35歲李光洙宣佈退出《Running Man》，他參與該節目共11年。（masijacoke850714@IG）

《Running Man》全員淚灑現場 公開手寫信感謝光洙

李光洙在《Running Man》的最後時光讓人依依不捨，全體成員都親自用筆寫下對光洙的「心底話」，劉在錫感性地寫道：「因為有你，這些日子很有趣。」就連一向很少真情流露的鐵漢金鐘國也表露感性一面：「雖然不能像以前一樣繼續《Running Man》，剩下的人生還是一起走下去吧！」被光洙視為親姐姐的宋智孝在信中寫道：「以為你一直會在的，結果突然要走了，感覺天要塌下來了！」眾人紛紛寫下真情實感，讓讀著手寫信的光洙泣不成聲。成員之間感情十分深厚，將待人真誠有禮的光洙視為「弟弟」，對光洙的喜愛更是溢於言表。

李光洙讀著成員們寫給他的信泣不成聲。（《Running Man》截圖）

▼▼▼【一向搞笑又歡樂的《Running Man》成員難得流露出感性一面泣不成聲】▼▼▼

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暖男李光洙圈中零負聞 守時有禮貌獲盛讚

「禮儀手」與「紳士腿」

一向待人真誠有禮的李光洙有許多暖心舉動，都展示了自己的暖男特質。李光洙擁有192cm的高挑身材，因此有著「長頸鹿」的外號，不過因為身高過高，光洙常常要遷就身邊人的高度，每次他都會主動彎曲或者打開雙腿，來降低身高，體貼行為被粉絲盛讚是「紳士腿」。

在《Running Man》節目中難免與女嘉賓有肢體接觸，李光洙總會保持禮貌的距離，展現風度翩翩的一面。光洙同樣會擔當照顧人的角色，當女嘉賓玩遊戲「濕身」時，他會立即遞上毛巾，甚至脫去自己衣服給女嘉賓遮擋。

節目中李光洙照顧得最多的要屬女成員宋智孝，他會幫宋智孝披上毛巾、攙扶她、蓋毛毯、拉好衣服等等，細心的李光洙總是會在一旁默默地做著這些貼心又溫暖的舉動，暖男形象更加深入人心。

我是小心翼翼的人。 李光洙

192cm李光洙因身高太高，總是會大開雙腳降低高度。（SBS截圖）

▼▼▼【按圖看：李光洙無時無刻展現紳士風度】▼▼▼

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專情暖男與小9歲女友穩定交往：不想說謊所以公開

暖男李光洙同樣專一，他與《Running Man》節目而結緣的女演員李善彬相戀，雙方高調認愛，至今已經穩定交往2年多，這也是光洙出道以來首次認愛，李光洙表示：「因為我不想說謊，而對方也是一樣的想法，所以就公開了。」大方態度受到外界的好評與祝福。

李光洙與李善彬因《Running Man》擦出愛火，兩人公開認愛十分甜蜜。（《Running Man》截圖）

低調捐億元 心善人緣佳

心地善良的李光洙不忘回饋社會，他曾私下低調地向首爾峨山醫院捐出1億韓元，幫助經濟困難的兒童患者，該捐款是以光洙的個人名義進行，甚至連經紀公司也不知情。為人謙卑的李光洙在演藝圈人緣極佳，最為人熟知的是他與宋仲基的好交情，兩人情同手足，宋仲基曾這樣評價光洙：

他是我遇過最善良謙虛，處處為別人著想的義氣朋友。 宋仲基

宋仲基與李光洙是情同手足的好兄弟，二人經常聚會，感情深厚。（NAVER）

李光洙圈中好友個個來頭不小，包括趙寅成、車太鉉、EXO成員D.O、成東日、朴寶英、金宇彬等，圈中藝人對李光洙都有著極高評價：

像光洙這樣的朋友真的很稀少，要向他學習的地方很多，真的是個了不起的朋友。 趙寅成

光洙哥就算無法呼吸、拍攝過程很辛苦，都不會發出半句怨言。 朴寶英

拍 《好朋友們》時，李光洙光腳踩著滿地的玻璃渣，腳出血了也不顧疼痛認真演戲，很讓人感動。 朱智勳

李光洙因謙虛又善良的特質在圈中擁有好人緣。（sbs_runningman_sbs@IG）

爆紅仍守時有禮 李光洙感恩知足：盡力做好自己

從一開始沉默寡言，到後來不惜扮醜、做被欺負的角色，李光洙在《Running Man》中不斷努力，成為人盡皆知的藝人，更被封「亞洲王子」美譽。現實中的李光洙一直是個謙虛有禮、有義氣的人，無論是節目還是私下，他遇見每個人都會禮貌地打招呼。從來不會遲到的李光洙透露：「絕對不想做的就是遲到，我不喜歡約定好時間而遲到。這些都是很基本的東西，因為是基本的東西，所以更應該注意。」

對於能夠加入《Running Man》，光洙表示自己始終心懷感激，感恩《Running Man》造就現在的自己，他透露自己不是一個貪心的人，很容易滿足，會盡力做好自己想做的事情。

誠實地生活，如果能一直都不要變就好了。 李光洙

▼▼▼【李光洙在《Running Man》不計形象 誇張打扮與受欺負情節惹人發笑】▼▼▼

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李光洙因加入《Running Man》而被觀眾所熟知，陪伴觀眾渡過了11年，當中有歡笑也有淚水，如今健康亮起紅燈不得不離開節目，讓許多觀眾都覺得惋惜不已。李光洙的暖男事跡與謙遜態度，一直是圈中佳話，如今觀眾們只能將遺憾化成祝福，期待李光洙以演員身份再次在舞台上發光發熱。

我覺得那些微不足道的東西讓我活得更好，希望大家都幸福。 李光洙

相信李光洙離開《Running Man》後會專注自己的演員事業。（sbs_runningman_sbs@IG）

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