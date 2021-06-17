57歲商天娥新劇再演活師奶　中年覓得真愛無懼遲婚：愛令我改變

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-17 22:00

57歲商天娥在熱播劇集《寶寶大過天》中飾演金美歡「Happy姐」，這也是她時隔多年重返無綫出演電視劇。性格一向剛烈直爽的商天娥在演藝圈浮浮沉沉，經過高山低谷，她重新審視自己再尋覓真愛，更在48歲時結婚成為人妻，收穫幸福。

商天娥時隔多年重返無綫，出演《寶寶大過天》。（商天娥@微博）

商天娥搭檔馬國明、岑麗香 攜新劇《寶寶大過天》回歸熒幕

57歲商天娥在新劇《寶寶大過天》中飾演馬國明媽媽「金美歡」，這是她離開無綫時隔多年後重返演出的電視劇。《寶寶大過天》是人氣劇《BB來了》的延續篇，同樣講述新手父母養育子女的辛酸點滴，今次由馬國明與岑麗香搭檔飾演新手父母，眾人在劇中會擦出怎樣的火花讓觀眾萬分期待。

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商天娥曾為愛放棄事業迷失自己

商天娥於1983年出道，當年憑藉與張國榮合演的電視劇《儂本多情》而一夜爆紅，成為無綫力捧的當紅花旦，後來出演多部人氣劇集《鹿鼎記》、《季節》、《義不容情》等，奠定一線女星的位置。

當年仍是青春少艾的商天娥享受工作的同時，另一邊廂也沉浸在愛情的濃情蜜意之中。商天娥憶述當時仍年輕，青春期容易「戀愛大過天」，當時男方父母十分疼惜自己，總是煮一桌佳餚給她，有指因此身材漸漸走樣發福，更被封「肥娥」名號。商天娥曾因愛情迷失自我：「幸好朋友提醒我，人生不是只有愛情，不要讓一種東西束縛自己，於是我就去找自己的興趣、事業。」漸漸商天娥開始轉型飾演「師奶」角色，開闢出另一條路。

商天娥出道初期與張國榮合演《儂本多情》而走紅。（商天娥@微博）

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商天娥無懼遲婚48歲遇真愛：愛令我改變

遲婚，是因為覺得人生只有一次，所以要看準些。 商天娥

真愛不怕遲，一直鮮少傳出緋聞的商天娥直至2010年，與拍拖4年的圈外男友李偉誠共諧連理，當時她已年屆48歲。許多大齡女星總是面對著被催婚、生孩子的壓力，然而向來忠於自己的商天娥對婚姻卻從不將就，她表示人生只有一次，選擇終身伴侶更需謹慎。

商天娥48歲時與圈外男友拉上天窗。（商天娥@微博）

他是我的愛人、老公和朋友。 商天娥

談及另一半，商天娥在訪問中分享二人能夠相知相惜，是因為「有共同的方向、想法和信仰」，她表示「愛令我改變」，能夠化解一切的矛盾、逆境，也讓她懂得不再執著。商天娥表示懂得去愛人，將他視為家人去對待，即使遇見摩擦，很多事情都會迎刃而解。

商天娥亦感謝丈夫為自己和家人的付出，她看見他孝順的特質坦言：「孝順的人不會壞到哪裡去。」商天娥憶述當時照顧病父，有一次父親失禁，丈夫二話不說帶岳父進洗手間細心清理了半個小時，商天娥形容當時房內的臭味讓她至今難忘，對丈夫義不容辭的舉動甚是感動。對待愛情，商天娥謹慎面對，難得相愛，就應該好好珍惜，她深情地表示：

伴侶是自己選擇的，每個人都有瑕疵，既然選擇了一個伴侶，為什麼不可以愛他一世？就算有瑕疵，也應該好好地愛他。 商天娥

商天娥無懼遲婚，認為愛情需要謹慎對待。（商天娥@微博）

商天娥因愛改變 化解一切

作為性情中人 ，商天娥可以說是性格剛烈，也可以說稜角分明，不過硬朗倔強過後，商天娥也因此吃過不少苦頭，不擅與人溝通的她常常被誤解。如今商天娥表示因為愛，她重新審視自己，有經歷才會成長，讓自己懂得珍惜，也嘗試學習溫柔一點。

我改變了，但這些改變其實不是為別人，是為了自己，原來會活得更開心、精彩。 商天娥

愛情不怕來得太晚，只要一切剛剛好。

商天娥表示愛讓她改變，讓自己懂得珍惜，也學習溫柔一些。（商天娥@微博）

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