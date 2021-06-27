性愛教室︱陰道乾澀10大原因造愛痛　 濕潤度提高方法潤滑劑點揀?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-27 22:00

陰道乾澀︱陰道變乾未必一定是「更年期限定」，造愛時陰道濕潤度不夠，過程感到疼痛，礙於「面子」，而不敢說出口，大有人在；陰道乾澀與皮膚乾燥一樣，有很多原因，注意陰道保養，有助恢復水潤狀態。

陰道乾澀影響性生活質素，但很多女性依然默默忍受，不願說出口。（《下輩子我再好好過》劇照）

外國網站《Women's Health》引述專家意見指，陰道乾澀常見，原因不僅是更年期，有些女性可能受陰道感染、藥物等影響而導致陰道乾澀。此外，也有些女性天生分泌較少，又或者清潔陰道方法也會影響濕潤度。

想增加陰道濕潤度，使用潤滑劑是簡單又直接的解決方法，水性潤滑劑可與乳膠安全套一起使用，但水性潤滑劑容易揮發，若用了也不奏效，也不用灰心，如想進一步增加滋潤度，也可使用油性潤滑劑，但需注意不能與乳膠安全套一起使用，市面上亦有陰道保濕產品，聲稱有日常「補水」功效，毋須待造愛才臨急抱佛腳。

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參考資料：Women's Health

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