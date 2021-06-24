與伴侶裸睡更恩愛?　5大睡眠習慣重回熱戀期　這種情況要分床瞓

撰文：周咏詩
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性愛教室／裸睡｜縱然伴侶是最親密的人，同床裸睡似乎也有點尷尬，有些女生總怕在伴侶面前赤裸裸，生怕身材上的缺點表露無遺，對方會嫌棄自己。然而，有研究指出裸睡有助增進與伴侶感情，兩人感覺更親密，愈睡愈恩愛？
裸睡讓情侶或夫婦感覺更親密？（《慾火烈愛》劇照）
睡覺大概佔人生3分1的時間，睡眠質素高低，除了影響心情，隨時也會影響與另一半間的關係。柏克萊加州大學曾經在2013年做過一項研究，當睡眠質素差時，精神狀態與情緒難免會受到影響，情侶間的爭吵會出現得更頻繁，也會更激烈，證實睡眠質素確實與伴侶關係密不可分。
睡得不好會增加摩擦，原來稍稍改變睡眠習慣，卻可增進與伴侶感情。外國網站《Your Tango》引述不同研究，總結出5個可以改善與伴侶關係的睡眠習慣，裸睡可增加親密感，而在特定情況下，原來「分開瞓」也可增進感情？
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參考資料：Berkeley News、Your Tango
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